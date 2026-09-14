Минобороны России отчиталось об ударах по двум сухогрузам в порту Одессы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для портовой логистики такие удары затрагивают не только суда, но и объекты, обеспечивающие функционирование портов: 2 сентября Минобороны России сообщало о поражении в Одессе и области четырех объектов энергетической инфраструктуры, которые, по данным ведомства, обеспечивали работу украинских портов.

Ранее ведомство сообщало об атаках на суда и портовые объекты в Одесской области: 25 августа в порту Южный, по его данным, было поражено судно с грузом для ВСУ и инфраструктура для разгрузки военной техники и снаряжения, а 8 и 10 сентября — порт Черноморск, два сухогруза и буксир в районе Одессы. Нынешний эпизод продолжает описанную Минобороны последовательность ударов по морским перевозкам и связанным с ними объектам, но сам по себе не позволяет оценить фактический масштаб задержек или прекращения судоходства.