Список «Яблока» — дело времени

Региональное отделение (РО) «Яблока» в предстоящую среду подаст апелляционную жалобу на решение Томского областного суда, снявшего партию с выборов в региональный парламент. Голосование стартует уже в пятницу. Таким образом, если Пятый апелляционный суд не успеет рассмотреть дело в четверг, то у «Яблока» появится возможность сохранить партсписок кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подача апелляционной жалобы оставит партсписку кандидатов «Яблока» шанс остаться на выборах в законодательную думу Томской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Подача апелляционной жалобы оставит партсписку кандидатов «Яблока» шанс остаться на выборах в законодательную думу Томской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Томское РО «Яблока» 16 сентября подаст жалобу в Пятый апелляционный суд на решение Томского областного суда, который отменил регистрацию списка кандидатов партии на выборах в законодательную думу региона. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил заместитель председателя реготделения Василий Еремин.

Голосование на выборах в томскую областную думу пройдет с 18 по 20 сентября. 21 депутат избирается в одномандатных округах, 21 — по партспискам. В ходе кампании областная избирательная комиссия зарегистрировала партсписки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» и «Яблока».

Напомним, облсуд вынес это решение 11 сентября по иску РО ЛДПР, который был зарегистрирован в 17:38 9 сентября. При этом в 18:00 в суде заканчивался рабочий день. Напомним, что, согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав…», заявление о снятии кандидатов может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до первого дня голосования, а сам суд должен принять решение по иску не позднее чем за пять дней.

Мотивировочное решение еще не опубликовано. Томские либерал-демократы свои претензии к партсписку кандидатов «Яблока» публично не объясняли.

«Истцы скопировали претензии к федеральной кампании и попытались натянуть их на Томск»,— прокомментировали ситуацию в РО «Яблока», отметив, что указаний на нарушения со стороны томских кандидатов в 18-страничном иске нет.

Напомним, 10 августа Верховный суд снял партсписок «Яблока» с выборов в Госдуму РФ по иску «Родины». В основу решения тогда легли обвинения в нарушении партией авторских прав и иностранном финансировании.

Решение облсуда в силу еще не вступило, на подачу апелляционной жалобы отводится пять дней. Облизбирком вычеркнет партсписок «Яблока» только «в случае принятия и вступления в силу в установленном порядке решения об отмене регистрации списка кандидатов», отметили в комиссии в ответе на запрос «Ъ-Сибирь». В Telegram-канале РО «Яблока» подтвердили приглашение волонтеров для раздачи предвыборных листовок до 15:00 17 сентября.

Если апелляционный суд примет жалобу 16 сентября, назначит рассмотрение на следующий день и 17-го не успеет принять решение, то партсписок останется в бюллетенях. В этом случае Томская и Новгородская области окажутся двумя регионами, где «Яблоко» будет представлено партсписками на выборах в региональные парламенты.

В облизбиркоме напомнили, что до сих пор в Томской области не было случая, чтобы снимали партсписок кандидатов с выборов в региональный парламент. Выборы первых трех созывов проходили только в мажоритарных округах, с четвертого по седьмой созывы — с участием партсписков.

В 2021 году «Яблоко» участвовало в выборах законодательной думы. Тогда партия не смогла перешагнуть избирательный порог, набрав 3,14% (9,6 тыс.) голосов. При этом в четырех одномандатных округах на территории Томска партия получила от 5,01% до 7,7%. На выборах в гордуму Томска в 2025 году партия набрала 4,86% (3,1 тыс.) голосов и не прошла в муниципальный парламент.

«В целом электорат “Яблока”, полагаю, распределится на две большие группы: те, кто пойдут голосовать, и те, кто проигнорируют посещение избирательного участка. Среди тех, кто решит посетить участки, траектории могут быть разными, но в конечном счете — это размывание голосов между оппозиционными партиями по тем бюллетеням, где отсутствует “Яблоко”, или порча бюллетеней», — сказала в беседе с «Ъ-Сибирь» томский электоральный эксперт Анна Юдина.

Валерий Лавский