Главари «банды таксистов» идут под суд за хищения у бойцов СВО в Шереметьево

Следователи завершили расследование уголовного дела лидеров преступной группы, похищавшей деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Обвинения по нескольким статьям, включая руководство и участие в организованном преступном сообществе (ОПС), предъявили Алексею Кабочкину, Сергею Айрапетову и Александру Трошину. Дело направили для рассмотрения в суд, сообщили в СКР.

Фигурантам также вменяют грабеж, разбой, мошенничество и кражу. По версии следствия, члены преступного сообщества в 2022-2024 годах завышали цены на такси из аэропорта Шереметьево вплоть до 200 тыс. руб. за поездку в пределах Москвы. При этом цену называли уже по приезде и требовали оплатить, угрожая насилием. Также злоумышленники подпаивали пассажиров, после чего снимали деньги с их банковских карт.

По данным следователей, всего в ОПС входили 44 участника. Они работали в разных «подразделениях»: «попрошайки», «зазывалы», таксисты и «спортсмены». Дела 20 соучастников рассматриваются в суде, СКР продолжает следствие против 17 фигурантов. В мае 2026 года суд вынес приговор первым четырем участникам преступного сообщества. Сергей Айрапетов и Алексей Кабочкин признали вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лобненский взял на себя».

Никита Черненко