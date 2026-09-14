Главари «банды таксистов» идут под суд за хищения у бойцов СВО в Шереметьево
Главам ОПС предъявили обвинения по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево
Следователи завершили расследование уголовного дела лидеров преступной группы, похищавшей деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Обвинения по нескольким статьям, включая руководство и участие в организованном преступном сообществе (ОПС), предъявили Алексею Кабочкину, Сергею Айрапетову и Александру Трошину. Дело направили для рассмотрения в суд, сообщили в СКР.
Фигурантам также вменяют грабеж, разбой, мошенничество и кражу. По версии следствия, члены преступного сообщества в 2022-2024 годах завышали цены на такси из аэропорта Шереметьево вплоть до 200 тыс. руб. за поездку в пределах Москвы. При этом цену называли уже по приезде и требовали оплатить, угрожая насилием. Также злоумышленники подпаивали пассажиров, после чего снимали деньги с их банковских карт.
По данным следователей, всего в ОПС входили 44 участника. Они работали в разных «подразделениях»: «попрошайки», «зазывалы», таксисты и «спортсмены». Дела 20 соучастников рассматриваются в суде, СКР продолжает следствие против 17 фигурантов. В мае 2026 года суд вынес приговор первым четырем участникам преступного сообщества. Сергей Айрапетов и Алексей Кабочкин признали вину.
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В описании схемы Алексею Кабочкину отводится организационная роль: по версии следствия, он обеспечивал сообщников парковочными картами, разрабатывал меры конспирации и распределял полученные от преступлений деньги. То есть обвинение связывает его не только с отдельными эпизодами, но и с обеспечением работы группы и распределением ее доходов.
Разбирательство по делу ведется поэтапно: следствие по мере сбора доказательств выделяет небольшие группы участников в отдельные производства. Например, дело подразделения «зазывал» было выделено в отдельное 27-томное производство, несколько таксистов уже получили длительные сроки, а дело «попрошаек» слушал Химкинский городской суд.
Важную роль в обвинительной версии играют показания Александра Вакуленко, заключившего досудебное соглашение со следствием; на его показаниях во многом строится фабула обвинения. При этом большинство обвиняемых отрицают существование единого преступного сообщества и утверждают, что военнослужащие становились жертвами отдельных мошенников или небольших самостоятельных групп.