Лобненский взял на себя

Следственный комитет России подготовил для отправки в Генпрокуратуру уголовное дело Алексея Кабочкина (Рязанец). Следствие считает его одним из лидеров подмосковной лобненской группировки и создателем организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося хищением средств пассажиров, в том числе участников СВО, в аэропорту Шереметьево. Рязанец сначала отвергал претензии следствия, затем вину признал, но его показания могут облегчить участь других фигурантов расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кабочкин

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Алексей Кабочкин

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

По данным “Ъ”, Алексей Кабочкин вместе со своими адвокатами 24 августа в столичном СИЗО №5 («Водник») подписал протокол об ознакомлении с материалами своего уголовного дела. В ближайшие дни оно поступит в Генпрокуратуру, которой закон отводит десять суток на утверждение обвинительного заключения, а затем — в Химкинский горсуд, где пройдет процесс.

Алексея Кабочкина, известного в определенных кругах как Рязанец, правоохранители считают одним из лидеров лобненской группировки, возглавляемой Игорем Бардиным (Барсик). По версии Следственного комитета России, они оба и решили в 2018 году создать преступное сообщество с целью «совершения имущественных преступлений» против пассажиров аэропорта Шереметьево.

В ОПС входило более четырех десятков человек, составивших несколько подразделений — «попрошайки», «зазывалы», таксисты, «спортсмены» (силовой блок), а также группа местных полицейских, которые прикрывали остальных.

Действовали злоумышленники, по данным правоохранителей, под прикрытием ООО «Вега» — работавшей в аэропорту компании по оказанию транспортных и других услуг. Поначалу особое внимание фигуранты уделяли иностранцам, а с начала 2022 года — участникам СВО. Последние представлялись легкими жертвами: обычно не торговались, на поездки и дополнительные услуги соглашались быстро, иногда бывали в состоянии алкогольного опьянения, что облегчало аферистам задачу.

Алексею Кабочкину вменяют в вину создание преступного сообщества, грабеж, разбой, кражу, мошенничество, вымогательство, превышение должностных полномочий и служебный подлог (ст. 210, 161, 162, 158, 159, 163, 286 и 292 УК РФ). В его деле 57 эпизодов — другими словами, он считается организатором всех преступлений, совершенных участниками ОПС. Лидеры преступного сообщества, утверждает следствие, вовлекали людей в его состав, распределяли между ними роли, разрабатывали тактику совершения преступлений, а также способы их сокрытия, осуществляли общее руководство. Алексей Кабочкин, по материалам дела, в частности, обеспечил сообщников парковочными картами, разработал меры конспирации и распределял деньги, полученные в результате совершения преступлений.

Способы вымогательства или кражи денег у пассажиров, в том числе участников СВО, были разные. «Попрошайки» выманивали у военнослужащих деньги, рассказывая истории о том, как у них украли билеты и кошельки. Улов «попрошаек» измерялся десятками тысяч рублей. «Зазывалы» встречали в аэропорту пассажиров и отправляли их к нужным таксистам, а также предлагали помощь в покупке билетов, устройстве в гостиницу и тому подобном — все по многократно завышенной цене. Таксисты обманывали потерпевших со стоимостью проезда — иногда итоговая сумма составляла 100 тыс. руб. за небольшой маршрут.

Если кто-то из потерпевших обращался в линейное управление полиции, то там сообщники злоумышленников принимали меры для отказа в возбуждении уголовного дела. Правда, в таких случаях деньги военнослужащим обычно возвращали.

На протяжении всего следствия претензии в свой адрес Алексей Кабочкин категорически отвергал, настаивая, что ООО «Вега» вело в аэропорту законную деятельность и исправно платило налоги, а отдельные преступления таксистами или «попрошайками» совершались без его ведома. Однако уже на стадии ознакомления с материалами дела Рязанец неожиданно вину признал. Не исключено, что изменить позицию его заставили два обстоятельства: суровый приговор (от 10 до 17 лет колонии), уже вынесенный Химкинским судом Подмосковья четырем таксистам — рядовым участникам ОПС, а также относительно недавняя, минувшей весной, добровольная сдача правоохранителям Игоря Бардина, который до этого около года числился в розыске.

Досудебное соглашение, которое требует дачи показаний против других фигурантов, но зато гарантирует более мягкий приговор, Алексей Кабочкин заключать не стал. Мало того, на показания Рязанца, по данным “Ъ”, рассчитывают некоторые его подельники, например «попрошайки», дело которых уже слушает Химкинский горсуд.

По версии следствия, «попрошайки» составляли отдельное структурное подразделение ОПС, которое возглавляли Дмитрий Боглаев (Дима Спортик) и Руслан Хусенов (Ахмед), доля собранных с пассажиров денег поступала в «общак», который между участниками преступного сообщества делил Алексей Кабочкин. Однако сам Рязанец утверждает, что «попрошайки» в ОПС не входили.

По его словам, Дмитрий Боглаев и Руслан Хусенов лишь брали с них «аренду», то есть отступные за право работать на территории аэропорта. Ставка была фиксированной — 5 тыс. руб. за день, а остальной «заработок» «попрошайки» оставляли себе.

Их преступную деятельность, утверждает Рязанец, никто не контролировал, никаких планов по совершению противоправных действий для них не составлял и подготовкой к ним не занимался. Какая-либо организационная или техническая помощь им также не оказывалась. Если кто-то из «попрошаек» отказывался платить «аренду», его под угрозой применения насилия просто выгоняли из аэропорта, «иногда приходилось и физическую силу применять, если вдруг не понимали с первого раза по-хорошему». Так произошло с «попрошайкой» Екатериной, которая сначала исправно платила 5 тыс. руб. в день, а затем нашла себе охрану — двух чеченцев — и от «аренды» отказалась. Оба охранника были избиты и вместе с Екатериной изнаны из Шереметьево. «Фактическое руководство по сбору денежных средств с "попрошаек" осуществлялось непосредственно мною, а не, как считает следствие, Боглаевым и Хусеновым, которые являлись обычными рядовыми участниками лобненской ОПГ» — такую версию, по данным “Ъ”, изложил Рязанец.

«Мы намерены добиться допроса Кабочкина в суде, потому что он фактически подтверждает нашу позицию. Мы с самого начала утверждали, что ради придания большего масштаба делу следствие искусственно ввело в состав ОПС подразделение "попрошаек",— сказал “Ъ” адвокат Дмитрия Боглаева Павел Чигилейчик.— Они работали сами по себе, а лобненские просто собирали с них дань. Поэтому моему клиенту можно вменить в вину максимум вымогательство и участие в ОПС, но никак не руководство структурным подразделением. Надеемся, что суд разберется в этом вопросе и переквалифицирует предъявленное обвинение или для этого вернет дело в прокуратуру».

Александр Александров