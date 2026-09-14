«Крылья Советов» выплатят еще 38,8 млн рублей «дочке» Ростеха

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выплатит дочерней структуре Ростеха, ООО «РТ-Капитал», проценты за пользование чужими деньгами по кредитным договорам. Речь идет о сумме в размере более 38,8 млн рублей. Решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд, отменив постановление арбитражного суда Москвы. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ

«Взыскать с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов " в пользу ООО " РТ-Капитал" повышенные проценты с 10.01.2025 по 02.02.2026 по ставке 5% годовых: по договору № 179к/11 от 15.02.2011 в размере 33 938 639 руб. 75 коп., по договору № 180к/11 от 15.02.2011 в размере 4 991 603 руб. 53 коп.; расходы по госпошлине по иску и по апелляционной жалобе в размере 416 292 руб. 31 коп»,— говорится в сообщении.

В январе 2025 года «РТ-Капитал» направил в арбитражный суд Москвы заявлении о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере 897 млн рублей. Задолженность возникла по двум кредитным договорам «Крыльев Советов» с Новикомбанком, подконтрольным «Ростеху». Оба были заключены в 2011 году.

В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к компании «РТ-Капитал». Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году. В структуре «Ростеха» заявили, что компания ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло команде продолжать выступление в первом дивизионе страны.

В феврале 2026 года «Крылья Советов» сообщили о полном погашении долга перед ООО «РТ-Капитал». В итоге требования компании увеличились, и она снова пыталась взыскать долг через суд. Арбитраж Москвы отказал ООО «РТ-Капитал» в удовлетворении требований. Но апелляционный суд отменил это решение.

Георгий Портнов