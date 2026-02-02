«Крылья Советов» полностью погасили долг перед компанией «РТ-Капитал»

ПФК «Крылья Советов» полностью погасил долг перед компанией «РТ-Капитал», который накопился за последние десять лет. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Общая сумма выплат, внесенных в течение года, составила почти 1,1 млрд руб. Средства были привлечены за счет внебюджетной поддержки и собственных средств клуба.

Долг возник в 2011 году по двум льготным кредитам «Новикомбанка», права требования по которым пять лет спустя перешли «РТ-Капиталу». Займы были обеспечены ипотекой на расположенный в историческом центре Самары Дом промышленности и земельные участки под ним общей площадью более 7 тыс. кв. м. Их реализовали на торгах в декабре 2025 года за 320,6 млн руб.

Председатель Совета директоров Дмитрий Яковлев отметил, что погашение долга стало возможным благодаря поддержке болельщиков и стратегического партнера — банка «Солидарность». Он сообщил, что каждый рубль, внесенный болельщиками, будет удвоен клубом и направлен на благотворительность.

Для завершения выплат был оформлен кредитный договор в банке «Солидарность» на год. Сумма последней части долга будет погашена равными долями в течение этого срока. Банк взял на себя все обязательства, связанные с обслуживанием кредита и сопутствующими расходами.

Андрей Сазонов