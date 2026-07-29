Структура Ростеха продолжает судиться с «Крыльями Советов» из-за долга в 160 млн рублей

ООО «РТ-Капитал», которое является структурой госкорпорации Ростех, подало апелляционную жалобу на решение первой инстанции о частичном взыскании долга с самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Материалы рассмотрит в сентябре Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 15 февраля 2011 года АО АКБ «Новикомбанк» и АО «ПФК "Крылья Советов"» заключили кредитный договор, по которому заемщик получил 308,2 млн рублей. После этого в декабре 2016 года банк уступил права по кредитным договорам ООО «РТ-Капитал».

По состоянию на январь 2025 года «Крылья Советов» не погасили долг, поэтому ООО «РТ-Капитал» обратилось с иском в суд. Сумма требований составила 923,4 млн рублей.

В июле 2025 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск, и апелляция оставила это решение в силе. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обещал помочь футбольному клубу с погашением долга. После этого «Крылья Советов» отчитались о выплате всей суммы.

В январе 2026 года ООО «РТ-Капитал» обратилось в Арбитражный суд Москвы с новым иском, в котором потребовало взыскать с самарского футбольного клуба более 160, 4 млн рублей. В эту сумму вошли проценты за пользование чужими средствами по кредитным договорам.

В мае суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с «Крыльев Советов» 12,2 млн рублей. ООО «РТ-Капитал» оспорило это решение.

Георгий Портнов