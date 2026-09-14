Чучела сиамских крокодилов обнаружили таможенники в багаже пассажира в Кузбассе

Чучела двух сиамских крокодилов обнаружили таможенники в багаже 44-летнего россиянина, прилетевшего в Новокузнецк из Камрани (Вьетнам). Длина рептилий — 19 см, вес — 165 г. В пасти животных вставлены жемчужные бусины, рассказали в Сибирском таможенном управлении.

Как пояснил пассажир, чучела крокодилов он приобрел в качестве сувениров для домашней коллекции. Таможенная экспертиза установила, что ввезенные в Россию засушенные пресмыкающиеся — сиамские крокодилы, которые находятся под угрозой исчезновения. Эти животные подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

Таможня возбудила два административных дела по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Правонарушителю грозит штраф, товар изъят.

Как писал «Ъ-Сибирь», алтайские таможенники изъяли у туриста из Вьетнама 17 кораллов отряда Мадрепоровые, подпадающих под действие СИТЕС. Как заверил пассажир, редкие кораллы он нашел на берегу моря.

Михаил Кичанов