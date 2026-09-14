Россия за семь месяцев увеличила экспорт виски на 41%

За семь месяцев 2026 года было экспортировано более 82 тыс. л российского виски на сумму свыше $1 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 41% в натуральном выражении и на 52% — в стоимостном, сообщил «Агроэкспорт».

В топ-3 импортеров виски из России вошли Казахстан (24 тыс. л), Таджикистан (19,5 тыс. л) и Латвия (11 тыс. л). Также Россия поставляет виски в Киргизию, Узбекистан, Белоруссию, Туркменистан, Абхазию и Турцию.

В «Агроэкспорте» отметили, что сейчас экспорт виски из России показывает рекордную динамику в натуральном выражении за всю историю наблюдений. В прошлый раз максимальный объем в весе за период семи месяцев был зафиксирован в 2024 году (68 тыс. л).

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—августе производство алкоголя в целом в России снизилось на 7,2% год к году, до 684,11 млн декалитров (дал). Согласно подсчетам службы, выпуск спиртных напитков крепче 9% снизился на 10,9%, до 59,83 млн дал.

О производстве виски в России — в материале «Ъ» «Виски Dewar’s будет разливаться в Туле».