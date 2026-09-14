Ирина Гончарова получила мандат Игоря Рузанкина в нижегородском парламенте

Избирком Нижегородской области передал вакантный мандат депутата законодательного собрания седьмого созыва Ирине Гончаровой. Депутатское кресло освободилось после ухода Игоря Рузанкина, который решил сдать мандат за полтора месяца до истечения полномочий всего созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Госпожа Гончарова на выборах в 2021 году шла второй в региональной группе №21 партсписка «Единой России», где первым был Игорь Рузанкин.

В выборах в восьмой созыв господин Рузанкин не участвует. Директор управления соцзащиты Сормовского района Ирина Гончарова идет второй в региональной группе №5.

Добавим, последнее плановое заседание заксобрания седьмого созыва прошло в августе. До избрания нового созыва текущий может больше и не собраться.

Галина Шамберина