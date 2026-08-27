Нижегородское заксобрание досрочно прекратило полномочия депутата Рузанкина

Заксобрание Нижегородской области на последнем плановом заседании в седьмом созыве 27 августа досрочно прекратило полномочия депутата Игоря Рузанкина с 31 июля. Парламентарий написал заявление об уходе, не пояснив причины своего решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат заксобрания Нижегородской области Игорь Рузанкин

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Бывший депутат заксобрания Нижегородской области Игорь Рузанкин

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На сегодняшнем заседании он не присутствовал. Председатель заксобрания Евгений Люлин рассказал, что приглашал его, разговаривал, но причин так и не понял: «Он или не смог, или не захотел их сформулировать».

Предприниматель Игорь Рузанкин прошел в текущий созыв по партийному списку «Единой России»: он шел первым в региональной группе №21 (Балахнинский округ). Депутат выдвигался на праймериз ЕР и в восьмой созыв, но затем снялся, а в балахнинской региональной группе первым идет Андрей Дранишников, который после победы на партголосовании ушел в отставку с должности главы округа.

С уходом Игоря Рузанкина в заксобрании Нижегородской области седьмого созыва осталось 45 депутатов из 50. Текущий состав правомочен до первого заседания заксобрания восьмого созыва.

Ирина Швецова