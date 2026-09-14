Количество IT-компаний в Новосибирской области выросло за три года на 15%

За последние три года — с сентября 2023 года по сентябрь 2026-го — количество IT-компаний в Новосибирской области увеличилось на 796, или 15,5%, и достигло 5,91 тыс. Всего в этот период было зарегистрировано 3 043 новых предприятия, при этом закрылось 2 250 организаций. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус». За последний год число таких компаний выросло на 7,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Основную долю прироста IT-сектора Новосибирской области обеспечили индивидуальные предприниматели (ИП), чья численность достигла 70,5% от общего количества новых субъектов. По сравнению с 2023 годом их доля увеличилась на 23 п.п., тогда как на юридические лица пришлось лишь 29,5% регистраций.

Одной из причин всплеска регистраций эксперты называют выделение внутренних IT-подразделений крупных корпораций в самостоятельные юрлица ради получения налоговых льгот.

Лолита Белова