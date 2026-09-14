Против рэпера-иноагента Noize МС возбудили дело об оправдании терроризма

В отношении рэпера Noize МС (Иван Алексеев, признан в России иноагентом) возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма, сообщила прокуратура Москвы. По версии ведомства, музыкант на концертах за границей «оправдывал террористическую идеологию», а также выражал «положительное отношение» к неназванной террористической организации, запрещенной в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Noize МС (Иван Алексеев) (признан в России иноагентом)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Рэпер Noize МС (Иван Алексеев) (признан в России иноагентом)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Минюст внес Ивана Алексеева в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. Рэпер выступает против российской военной операции на Украине. В июне 2023 года суд в Москве оштрафовал его на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента. В отношении него также составили административный протокол за дискредитацию армии.