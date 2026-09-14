Пропавших при крушении парома в Индонезии будет искать подводный беспилотник

Спасательные службы привлекут водолазов и подводный беспилотник к поискам 129 человек, пропавших без вести при крушении парома в Индонезии. Об этом рассказал руководитель Национального агентства по поиску и спасанию Мохаммад Сяфии, передает агентство Antara.

В операции задействуют корабль KRI Canopus ВМС Индонезии. «Это новейший корабль, принадлежащий Гидроокеанографическому центру ВМС. Мы надеемся, что он позволит нам проводить подводные операции наиболее эффективно», — отметил господин Сяфии. По его словам, корабль оснащен специальным оборудованием для подводных поисковых работ.

Мохаммад Сяфии отметил, что водолазная команда пока не приступила к работе из-за неблагоприятных погодных условий. Он подчеркнул, что Национальное агентство по поиску и спасанию уделяет первостепенное внимание безопасности персонала.

Пассажирский паром потерпел крушение в Яванском море у берегов Индонезии в ночь на 13 сентября по местному времени. Всего на борту судна находились 213 пассажиров и 30 членов экипажа. Спасти удалось 107 человек. Шесть человек погибли. По сведениям властей, судно попало в шторм и перевернулось. Перед тем как подать сигнал бедствия, капитан сообщал о волнах высотой до 3 м.