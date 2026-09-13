Вблизи Индонезии пропало судно с 243 пассажирами на борту

В Яванском море вблизи берегов Индонезии на связь перестал выходить паром Virgo Transport 8. На борту находятся 243 пассажира.

Судно направлялось из Сурабаи в Банжармасин. Спасательное управление Индонезии сообщило, что связь с судном была потеряна примерно в 2:00 по местному времени (21:00 мск 12 сентября), когда паром находился в 80 морских милях от причала Басирих.

Позднее портовый оператор Pelindo сообщил, что с судна эвакуированы 115 человек. Один человек погиб, еще один — ранен.