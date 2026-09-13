Около 130 человек пропали без вести при крушении парома в Индонезии

При крушении парома в Яванском море у берегов Индонезии погибли шесть человек. Еще порядка 130 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.

Всего на борту судна находились 213 пассажиров и 30 членов экипажа, указывается в публикации. Спасти удалось 107 человек. Паром Virgo Transport 8 следовал по маршруту между индонезийскими островами Ява и Борнео. По сведениям властей, судно попало в шторм и перевернулось. Перед тем как подать сигнал бедствия, капитан сообщал о волнах высотой до 3 м.

В спасательной операции участвуют несколько судов, включая военный корабль, а также вертолет. «Согласно полученной нами информации на основе данных воздушной разведки с вертолета... судно перевернулось, но не затонуло. По состоянию на 15:00 (по местному времени, 09:00 мск. — “Ъ”) оно еще не ушло под воду, но находилось в перевернутом положении», — сообщил на пресс-конференции глава Минтранса Индонезии Дуди Пурвагандхи.

ЧП произошло в ночь на 13 сентября по местному времени. Спасательное управление Индонезии сообщило, что связь с паромом была потеряна, когда судно находилось в 80 морских милях от причала Басирих.