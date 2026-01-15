Курская прокуратура хочет взыскать с корпорации развития 36,4 миллиона

В Арбитражный суд Курской области поступил иск областной прокуратуры к АО «Корпорация развития Курской области» и ивановскому оператору котельных ООО «Энерго Рессурс», которое проходило в качестве обвиняемого по тому же уголовному делу, что и корпорация (касается хищения 152 млн руб. бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области). Сумма требований составляет 36,4 млн руб., однако суть претензий не раскрывается, заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее стороны не встречались в суде, однако в августе прошлого года корпорация развития подавала в суд на ООО, сумма требований составляла 457,3 млн руб. В октябре корпорация подала к компании еще один иск, на этот раз на сумму 633,1 млн руб. В обоих случаях суть претензий не раскрывается, рассмотрение дел проходит в закрытом режиме.

По данным Rusprofile, ООО «Энерго Рессурс» зарегистрировано в Иваново в 2019 году, компания находится в стадии ликвидации. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — обеспечение работоспособности котельных. Единственный владелец — директор Денис Федоров. Выручка в 2023 году составила 224,5 млн руб., чистая прибыль — 7 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

В начале недели в суд уже поступило два аналогичных заявления от прокуратуры — везде в качестве ответчика фигурирует корпорация развития и другие компании. Так, по одному из дел вторым ответчиком выступает застройщик ООО СК «Спецпрофстрой» (сумма иска — 9,2 млн руб.), по другому — местное ООО «Русконтракт» (сумма требований не раскрывается).

В сентябре в Ленинский районный суд Курска поступило уголовное дело о растрате 152 млн руб., выделенных на строительство линии обороны в регионе (ч. 4 ст. 160 УК РФ, предусматривает до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, средства предназначались на обустройство фортификационных сооружений, однако были частично выведены через подрядные структуры. Фигурантами уголовного дела являются бывшие топ-менеджеры «Корпорации развития Курской области» — Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин. Также к нему причастны несколько предпринимателей — помимо директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова, в списке значатся владелец ООО «Кремень» Игорь Ругаев, гендиректор ООО «Сиэми» Виталий Синьговский, руководитель и бенефициар ООО «КТК Сервис» Максим Васильев и Андрей Воловиков.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова