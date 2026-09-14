Акции хайтек-компаний упали из-за опасений по поводу безопасности ИИ

Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и технологиями в целом, подешевели 14 сентября. Как пишет Financial Times (FT) это, скорее всего, связано с усилившимися в последнее время опасениями по поводу безопасности этой технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

Акции японской корпорации SoftBank, владеющей 13-процентной долей в ИИ-разработчике OpenAI, упали почти на 11%. Акции южнокорейских производителей ИИ-чипов Samsung и SK Hynix снизились на 4% и 6,35% соответственно. В целом южнокорейский фондовый индекс KOSPI снизился на 3,26% — он сейчас сильно зависит от нескольких крупнейших компаний, связанных с ИИ-индустрией. Акции китайских ИИ-стартапов Z.AI и MiniMax подешевели на 6,2% и 5,5% соответственно. Как пишет FT, аналитики ожидают, что американский технологический индекс NASDAQ также откроется со снижением. Фьючерсы на NASDAQ 100 уже подешевели на 1,3%.

На прошлой неделе было сделано несколько высказываний об опасностях ИИ, вызвавших резонанс. Бывший ведущий разработчик Anthropic Джейкоб Коксон заявил о смертельной опасности ИИ и о том, что «уже к концу следующего года ситуация может выйти из-под контроля». Через несколько дней после этого глава Anthropic Дарио Амадеи призвал ИИ-компании замедлить разработку, так как без принятия мер он может опередить способность человека контролировать системы. Глава OpenAI Сэм Альтман также сообщил, что его компания не будет проводить IPO в 2026 году из-за вопросов безопасности.

Яна Рождественская