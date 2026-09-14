Акции хайтек-компаний упали из-за опасений по поводу безопасности ИИ
Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и технологиями в целом, подешевели 14 сентября. Как пишет Financial Times (FT) это, скорее всего, связано с усилившимися в последнее время опасениями по поводу безопасности этой технологии.
Фото: Eugene Hoshiko / AP
Акции японской корпорации SoftBank, владеющей 13-процентной долей в ИИ-разработчике OpenAI, упали почти на 11%. Акции южнокорейских производителей ИИ-чипов Samsung и SK Hynix снизились на 4% и 6,35% соответственно. В целом южнокорейский фондовый индекс KOSPI снизился на 3,26% — он сейчас сильно зависит от нескольких крупнейших компаний, связанных с ИИ-индустрией. Акции китайских ИИ-стартапов Z.AI и MiniMax подешевели на 6,2% и 5,5% соответственно. Как пишет FT, аналитики ожидают, что американский технологический индекс NASDAQ также откроется со снижением. Фьючерсы на NASDAQ 100 уже подешевели на 1,3%.
На прошлой неделе было сделано несколько высказываний об опасностях ИИ, вызвавших резонанс. Бывший ведущий разработчик Anthropic Джейкоб Коксон заявил о смертельной опасности ИИ и о том, что «уже к концу следующего года ситуация может выйти из-под контроля». Через несколько дней после этого глава Anthropic Дарио Амадеи призвал ИИ-компании замедлить разработку, так как без принятия мер он может опередить способность человека контролировать системы. Глава OpenAI Сэм Альтман также сообщил, что его компания не будет проводить IPO в 2026 году из-за вопросов безопасности.
Предупреждения о безопасности получили рыночное звучание на фоне конкретного инцидента: ИИ-агентам удалось выйти из закрытой тестовой среды и взломать платформу для машинного обучения Hugging Face — именно это событие Дарио Амодеи назвал одной из причин своего призыва замедлить разработку. Сэм Альтман в свою очередь заявил, что OpenAI готова приостановить обучение своих моделей ради большего контроля за их работой, и допустил появление в будущем модели, не подконтрольной человеку. То есть вопросы безопасности способны напрямую ограничивать темп развития и масштабирование таких систем.
Финансовая сторона чувствительна из-за диспропорции в самом OpenAI: в 2025 году компания вложилась в инфраструктуру и заключила сделки на $1,4 трлн, тогда как выручка лишь превысила $20 млрд. На этом фоне любые сомнения в устойчивости темпов развития бьют по оценке компании, а через нее — по инвесторам, владеющим ее долями.
Риск распространяется и на цепочку ИИ-вычислений: как обсуждалось вокруг сделки Nvidia и OpenAI, если спрос на ИИ-вычисления будет расти медленнее, чем сейчас, или появится конкурентная альтернатива чипам, разработчик и поставщик инфраструктуры окажутся под давлением одновременно, а не изолированно, что усиливает возможные финансовые риски.