Определен подрядчик по строительству газопровода для аэропорта Омск-Федоровка

ООО «Омскстройресурс» выиграло тендер на проведение проектно-изыскательских работ и строительство газопровода к аэропорту Омск-Федоровка. Компания предложила выполнить работы за 62 млн руб. при стартовой цене 67,7 млн руб., указывается на портале госзакупок. Средства выделят из бюджета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести газопровод с территории Омского и Любинского районов общей протяженностью 7,7 км. Завершить согласование объекта необходимо до 14 октября 2026 года, завершить все работы — до 1 октября 2027-го. Гарантийный срок на выполненные работы составит два года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Омскстройресурс» зарегистрировано в Омске в феврале 2011 года. Основной вид деятельности компании — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. По итогам 2025 года выручка организации составила 440,3 млн руб., годом ранее — 202 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце августа архитектурно-градостроительный совет Омской области утвердил концепцию строительства объектов аэропортовой инфраструктуры Омск-Федоровки. Общая стоимость проекта нового аэропортового комплекса в июне прошлого года оценивалась в 51 млрд руб.

Александра Стрелкова