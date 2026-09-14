Определен подрядчик по строительству газопровода для аэропорта Омск-Федоровка
ООО «Омскстройресурс» выиграло тендер на проведение проектно-изыскательских работ и строительство газопровода к аэропорту Омск-Федоровка. Компания предложила выполнить работы за 62 млн руб. при стартовой цене 67,7 млн руб., указывается на портале госзакупок. Средства выделят из бюджета региона.
Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ
Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести газопровод с территории Омского и Любинского районов общей протяженностью 7,7 км. Завершить согласование объекта необходимо до 14 октября 2026 года, завершить все работы — до 1 октября 2027-го. Гарантийный срок на выполненные работы составит два года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Омскстройресурс» зарегистрировано в Омске в феврале 2011 года. Основной вид деятельности компании — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. По итогам 2025 года выручка организации составила 440,3 млн руб., годом ранее — 202 млн руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», в конце августа архитектурно-градостроительный совет Омской области утвердил концепцию строительства объектов аэропортовой инфраструктуры Омск-Федоровки. Общая стоимость проекта нового аэропортового комплекса в июне прошлого года оценивалась в 51 млрд руб.