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Число ДТП с самокатами в Свердловской области с начала года снизилось на 3,3%

В Свердловской области с января по август произошло 119 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), одно со смертельным исходом. При этом количество аварий с участием самокатов снизилось на 3,3%, передает «Ъ» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Средний Урал находится на шестом месте по количеству ДТП с участием самокатчиков, при этом он стал одним из двух регионов в топ-10, где этот показатель уменьшился. Строчкой выше находится Челябинская область (136 аварий, +61,9%), строчкой ниже — Тюменская область (96 аварий, +33,3%). Погибших в этих двух регионах нет. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область. В топ также вошли Омская область, Татарстан и Московская область.

В Екатеринбурге до конца года планируют принять новые правила для сервисов аренды самоката. В нововведения включили авторизацию пользователей с помощью «Госуслуг», контроль за поездками и ограничение возможностей для парковки самокатов.

Ирина Пичурина

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