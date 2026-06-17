Сегодня завершатся общественные слушания по проекту нового генплана Ижевска

Сегодня завершатся общественные слушания по проекту нового Генерального плана Ижевска. На внесение предложений и замечаний горожанам дали неделю. Проект разместили 10 июня на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Беглый взгляд на документы дает понять: основные параметры развития, закладываемые еще в постсоветской версии Генплана, сохранены. И чуть более развиты в соответствии с новыми трендами городского территориального развития»,— пишет Telegram-канал о градостроительстве «Ижевский горкомхоз».

В частности, на территории Культбазы, Восточного поселка и частично Татарбазара планируется многоквартирная застройка. Новостройки появятся в микрорайоне «Болото», восточнее улицы Союзной, севернее Воткинского шоссе, севернее Холмогорова и даже Фруктовой.

Сейчас в Ижевске действует Генплан от 2016 года. Разработкой нового документа занимался институт «Гипрогор».