Общественные обсуждения Генплана Ижевска признаны несостоявшимися

Общественные обсуждения нового Генерального плана Ижевска, проходившие с 10 по 17 июня, признали несостоявшимися. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

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Причиной стали технические ограничения официального сайта администрации и портала «Госуслуг». У участников дебатов не было равного доступа к материалам проекта. В них включились 1672 человека.

В протоколе прошедших обсуждений сохранили все замечания и предложения от участников. В администрации города рекомендовали вновь назначить дату проведения обсуждений.

К участию допускаются все граждане и собственники недвижимости, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготавливается проект.