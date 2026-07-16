Общественные обсуждения Генплана Ижевска признаны несостоявшимися
Общественные обсуждения нового Генерального плана Ижевска, проходившие с 10 по 17 июня, признали несостоявшимися. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Причиной стали технические ограничения официального сайта администрации и портала «Госуслуг». У участников дебатов не было равного доступа к материалам проекта. В них включились 1672 человека.
В протоколе прошедших обсуждений сохранили все замечания и предложения от участников. В администрации города рекомендовали вновь назначить дату проведения обсуждений.
К участию допускаются все граждане и собственники недвижимости, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготавливается проект.