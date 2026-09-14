Памфилова: пропустившие дебаты кандидаты получат «щелчок по носу» от избирателей

Кандидаты в депутаты, пропускающие предвыборные дебаты, могут проиграть выборы, считает председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она уточнила, что из-за неявки участников сорвалось лишь небольшое количество дебатов, и не пришедших кандидатов уже «постыдили за это».

«Государство предоставляет время — приходи, только, если ты такой замечательный, убеди своих (избирателей.— "Ъ"). А если человек пренебрегает, значит, ну, какой он депутат? Я думаю, что таких людей никто и не изберет. Поэтому это им будет хороший щелчок по носу»,— сказала глава ЦИК в интервью ТАСС.

Единый день голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва состоится с 18 по 20 сентября. С 10 сентября ЦИК начал прием заявок на надомное голосование. Комиссия ожидает провокаций на выборах от «сбежавших из страны».

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».