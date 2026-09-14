Памфилова: пропустившие дебаты кандидаты получат «щелчок по носу» от избирателей
Кандидаты в депутаты, пропускающие предвыборные дебаты, могут проиграть выборы, считает председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она уточнила, что из-за неявки участников сорвалось лишь небольшое количество дебатов, и не пришедших кандидатов уже «постыдили за это».
«Государство предоставляет время — приходи, только, если ты такой замечательный, убеди своих (избирателей.— "Ъ"). А если человек пренебрегает, значит, ну, какой он депутат? Я думаю, что таких людей никто и не изберет. Поэтому это им будет хороший щелчок по носу»,— сказала глава ЦИК в интервью ТАСС.
Единый день голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва состоится с 18 по 20 сентября. С 10 сентября ЦИК начал прием заявок на надомное голосование. Комиссия ожидает провокаций на выборах от «сбежавших из страны».
О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».
Предвыборный эфир предоставляется не как безусловная обязанность лично участвовать в дебатах. Кандидат может отказаться от участия по своему желанию: нарушением это не считается, но его эфирное время передается другим кандидатам. Для партий государственные общероссийские телеканалы должны выделить не менее часа агитационного времени, однако и от него можно отказаться не позднее чем за 35 дней до выборов — тогда ресурс также распределяется между конкурентами.
Формальное последствие неявки — не наказание, а потеря возможности использовать выделенный эфир и передача этого времени соперникам. Если на кандидата приходится менее пяти минут эфирного времени, дебаты вообще не проводятся, а время предоставляется для размещения агитационных материалов; то есть правила допускают замену живой дискуссии иными форматами агитации.