Компания «Билд» будет строить систему водоснабжения в Зауфимье

Управление капитального строительства Башкирии и ООО «Билд» заключили два контракта на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в новом микрорайоне Зауфимье, следует из публикаций на сайте госзакупок. Стоимость подрядов составит около 11,3 млрд руб. Строительство профинансирует кредит, который Башкирия получила из федерального бюджета.

Создание коммунальной инфраструктуры в Зауфимье необходимо для строительства жилого района с населением до 200 тыс. человек. Ранее минфин Башкирии создал специальный штаб, который будет контролировать расходование денег, выделенных на развитие Зауфимья.

Первая очередь предполагает строительство напорного коллектора от Черниковки до Шакши, от Шакши — до Елкибаево с трассировкой вдоль дороги М-5 и Восточного выезда. Система водоснабжения будет строиться во вторую очередь: водовод пройдет от Князевского водозабора восточнее Шакши, затем — до водопроводной станции «Зауфимье» и резервуаров чистой воды, которые планируется построиться рядом с пересечением Восточного выезда с трассой М-5. После этого планируется построить внутриквартальные сети, включив в схему резервуары в селе Нагаево и водовод «Юг — Дема» в Кузнецовском затоне.

На проект отводится более четырех лет: работы должны завершиться к концу 2030 года.

Идэль Гумеров