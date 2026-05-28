На строительство сетей водоснабжения в Зауфимье направят 12,64 млрд рублей

Управление капитального строительства Башкирии по итогам двух конкурсов выберет подрядчиков для строительства объектов водоснабжения и водоотведения на территории Зауфимья, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта на первую очередь строительства составляет 8 млрд руб., на вторую — 4,64 млрд руб. Они будут оплачены из бюджета республики. Заявки принимаются до 17 июня, итоги конкурсов подведут 22 июня.

По условиям торгов подрядчик обязан выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести земляные и свайные работы, уложить внутренние трубопроводные системы, наружные сети водоснабжения и канализации и так далее.

Объекты должны быть введены в эксплуатацию до декабря 2030 года.

Майя Иванова