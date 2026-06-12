Минфин Башкирии хочет усилить контроль использования денег на развитие Зауфимья

Министерство финансов Башкирии предлагает создать рабочую группу, которая будет координировать действия республиканских органов власти, муниципалитетов и заказчиков по строительству инженерных сетей в Зауфимье. Возглавить специальный штаб может Рустем Газизов — вице-премьер, курирующий ЖКХ, транспорт и строительство в правительстве региона. Утвердить предложения минфина должен премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Финансовое ведомство отмечает, что для строительства сетей водоснабжения и водоотведения в Зауфимье республика получила из федерального бюджета 13,5 млрд руб. в виде казначейского инфраструктурного кредита. Соглашения о займах предполагают, что Башкирия должна использовать выделенные средства по назначению, а глава региона обязан отчитываться об использовании денег перед Министерством строительства и ЖКХ РФ, а также Фондом развития территорией.

Органы власти, предлагает минфин, будут, в частности, следить за выполнением работ на объектах, мониторить кассовое освоение кредитов, готовить сведения о реализации проекта.

Помимо господина Газизова, в рабочую группу могут войти директор департамента архитектуры и строительства кабмина Башкирии Олег Байдин, первый вице-премьер — министр экономического развития Рустам Муратов, вице-премьер — глава минземимущества Наталья Полянская, глава минЖКХ Ирина Голованова, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов, исполняющий обязанности министра финансов Светлана Малинская, исполняющий обязанности начальника Управления капитального строительства Егор Родин, мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава администрации Уфимского района Николай Ельников.

Идэль Гумеров