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На МФМ в Екатеринбурге представили Молодежную декларацию атомного сотрудничества

«Росатом» на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге представил Молодежную декларацию атомного сотрудничества, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Она одобрена руководством МАГАТЭ, ядерными агентствами по всему миру и другими отраслевыми организациями.

Фото: Пресс-служба ГК «Росатом»

Фото: Пресс-служба ГК «Росатом»

Декларацию разработали 100 молодых экспертов из 33 стран на стратегической сессии на Мировой атомной неделе в Москве в сентябре 2025 года — за год ее подписали более 5 тыс. человек по всему миру. В документе содержатся принципы, которым должно соответствовать международное сотрудничество в атомной отрасли и смежных областях:

  • ядерная безопасность и защищенность;
  • равный доступ к образованию и знаниям;
  • служба всему человечеству в интересах улучшения мира;
  • участие молодежи в управлении;
  • непрерывное развитие;
  • сотрудничество и взаимное доверие;
  • ответственный доступ к технологиям и инновациям.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 191 страны — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Мероприятие посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а президент Владимир Путин выступил с видеообращением для гостей и посетителей МФМ.

Ирина Пичурина

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