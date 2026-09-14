На МФМ в Екатеринбурге представили Молодежную декларацию атомного сотрудничества

«Росатом» на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге представил Молодежную декларацию атомного сотрудничества, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Она одобрена руководством МАГАТЭ, ядерными агентствами по всему миру и другими отраслевыми организациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Росатом» Фото: Пресс-служба ГК «Росатом»

Декларацию разработали 100 молодых экспертов из 33 стран на стратегической сессии на Мировой атомной неделе в Москве в сентябре 2025 года — за год ее подписали более 5 тыс. человек по всему миру. В документе содержатся принципы, которым должно соответствовать международное сотрудничество в атомной отрасли и смежных областях:

ядерная безопасность и защищенность;

равный доступ к образованию и знаниям;

служба всему человечеству в интересах улучшения мира;

участие молодежи в управлении;

непрерывное развитие;

сотрудничество и взаимное доверие;

ответственный доступ к технологиям и инновациям.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 191 страны — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Мероприятие посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а президент Владимир Путин выступил с видеообращением для гостей и посетителей МФМ.

Ирина Пичурина