В Нижнекамске потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА

Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Нижнекамске, возникшее накануне после удара беспилотника. Об этом сообщил глава города Радмир Беляев на совещании в администрации города.

«Силами МЧС республики и нашего спецбатальона, нашим отрядам оперативно удалось ликвидировать пожар и начать восстановительные работы», — сообщил господин Беляев.

ВСУ атаковали Нижнекамск в ночь на 13 августа. Из-за атаки на одном из предприятий города начался пожар. Его название или назначение власти не уточняли. Дроны также попали в несколько жилых домов. В городе погибли два человека и 14 пострадали.