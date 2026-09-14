В Нижнекамске потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА
Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Нижнекамске, возникшее накануне после удара беспилотника. Об этом сообщил глава города Радмир Беляев на совещании в администрации города.
«Силами МЧС республики и нашего спецбатальона, нашим отрядам оперативно удалось ликвидировать пожар и начать восстановительные работы», — сообщил господин Беляев.
ВСУ атаковали Нижнекамск в ночь на 13 августа. Из-за атаки на одном из предприятий города начался пожар. Его название или назначение власти не уточняли. Дроны также попали в несколько жилых домов. В городе погибли два человека и 14 пострадали.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщал об атаке беспилотников в ночь на 7 сентября 2026 года, когда силы ПВО отразили атаку БПЛА на Нижнекамский район Татарстана, а в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы вводились ограничения на обслуживание авиарейсов. 20 августа 2026 года Нижнекамск также подвергся массированной атаке беспилотников, однако тогда, по сообщению исполкома города, серьёзных повреждений зданий и объектов зафиксировано не было, пострадавшие отсутствовали. В августе 2025 года Радмир Беляев информировал о работе предприятий Нижнекамского района в штатном режиме после объявления угрозы атаки БПЛА и сообщал о планах по проверке системы оповещения после атак девяти беспилотников на Татарстан.