Два человека погибли и шестеро ранены при налете БПЛА на Нижнекамск

Мэр татарстанского Нижнекамска Радимир Беляев сообщил, что город подвергся атаке беспилотников. Погибли два человека, еще шесть пострадали. На одном из предприятий начался пожар.

По словам главы Нижнекамска, один из беспилотников ударил по жилому дому. Ранения получили четыре человека. Еще один БПЛА попал в дерево, из-за чего поврежден стоявший рядом автомобиль. «В машине находились четыре молодых человека. Двое погибли. Еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии»,— уточнил Радимир Беляев.

В течение ночи все аэропорты Татарстана приостанавливали работу. На территории республики действовало предупреждение об угрозе атаки БПЛА.