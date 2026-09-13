Два человека погибли и шестеро ранены при налете БПЛА на Нижнекамск
Мэр татарстанского Нижнекамска Радимир Беляев сообщил, что город подвергся атаке беспилотников. Погибли два человека, еще шесть пострадали. На одном из предприятий начался пожар.
По словам главы Нижнекамска, один из беспилотников ударил по жилому дому. Ранения получили четыре человека. Еще один БПЛА попал в дерево, из-за чего поврежден стоявший рядом автомобиль. «В машине находились четыре молодых человека. Двое погибли. Еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии»,— уточнил Радимир Беляев.
В течение ночи все аэропорты Татарстана приостанавливали работу. На территории республики действовало предупреждение об угрозе атаки БПЛА.
Для Нижнекамска риск связан одновременно с промышленными объектами и городской застройкой. В апреле 2024 года дрон атаковал установку первичной переработки нефти на НПЗ «Танеко», а два беспилотника ударили по общежитию политеха в ОЭЗ «Алабуга», где пострадали 14 человек. Поэтому меры безопасности должны учитывать не только защиту предприятий, но и последствия атак для жителей и городской инфраструктуры.
Уязвимость касается и систем реагирования: после атаки в августе 2025 года власти Нижнекамского района планировали проверить оповещение, поскольку жители сообщали о несработавшей в отдельных районах тревожной сирене. Атаки нарушали и транспортную доступность: 12 августа 2025 года из-за угрозы закрывались аэропорты Казани и Нижнекамска, задерживались 26 рейсов.