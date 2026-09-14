В Сочи при атаке БПЛА пострадали пять человек

В Сочи из-за падения обломков БПЛА получили ранения пять человек, в том числе один ребенок, сообщил оперштаб Краснодарского края. Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали медпомощь амбулаторно.

По данным оперштаба, в городе повреждены три частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома. На местах работают оперативные службы.

Минобороны РФ сообщало о сбитых над регионом БПЛА, но их число не уточняло. Накануне в Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА пострадали три человека.