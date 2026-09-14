В Сочи при атаке БПЛА пострадали пять человек
В Сочи из-за падения обломков БПЛА получили ранения пять человек, в том числе один ребенок, сообщил оперштаб Краснодарского края. Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали медпомощь амбулаторно.
По данным оперштаба, в городе повреждены три частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома. На местах работают оперативные службы.
Минобороны РФ сообщало о сбитых над регионом БПЛА, но их число не уточняло. Накануне в Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА пострадали три человека.
Для нынешнего эпизода важно, что перехват беспилотников не устраняет риск для города: опасность сохраняется из-за падения обломков. В июле 2025 года в Сочи обломки повредили автомобиль, привели к гибели двух человек и вызвали пожар на нефтебазе; в сентябре того же года осколки попали в автомобиль, за рулем которого находился погибший мужчина, а предварительно были повреждены шесть домов — фасады, крыши, окна и заборы.
Последствия затрагивали и городскую инфраструктуру. После атаки в марте 2026 года аэропорт Сочи ограничивал прием и выпуск самолетов, из-за чего задержали или отменили более 70 рейсов, а мэр призывал не отправлять детей в школы и детские сады из-за угрозы новых атак.