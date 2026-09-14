Силы ПВО за ночь сбили над Россией 399 БПЛА

В период с 20:00 13 сентября до 8:00 14 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 399 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В Белгородской области при атаке дрона на коммерческий объект пострадали женщина и ее 13-летняя дочь, на предприятии повреждено оборудование. В Ростовской области получила повреждения линия электропередачи. В результате обесточены 30 частных домов, обошлось без жертв. В Сочи при атаке БПЛА были ранены пять человек, в том числе один ребенок.