Иск «Сибуправтодора» к «Хотьковскому автомосту» на 880 млн рублей передан в новосибирский арбитраж

Арбитражный суд Красноярского края перенаправил по подсудности иск ФКУ «Сибуправтодор» к АО «Хотьковский автомост» на 880 млн руб. На переносе спора настоял временный управляющий ответчика, ссылаясь на условия контракта с учреждением.

Согласно определению суда, разбирательство передано в арбитраж Новосибирской области, так как договор предусматривает подсудность по месту нахождения заказчика. Истец требует возврата неотработанного аванса по контракту на строительство трассы М-53 «Байкал».

Контракт стоимостью 2,7 млрд руб., заключенный в июле 2021 года, предполагал завершение строительства к октябрю 2023-го. Однако сроки были официально продлены еще на два года дополнительным соглашением. На сегодняшний день объект не сдан, разрешена лишь временная эксплуатация до 1 октября 2026 года.

В апреле 2026 года ФКУ «Сибуправтодор» официально расторгло контракт с АО «Хотьковский автомост». К этому моменту сумма неотработанного подрядчиком аванса достигла 880 млн руб.

АО «Хотьковский автомост» признано банкротом в феврале 2026 года. Решение о введении процедуры наблюдения принял Арбитражный суд Московской области по заявлению межрайонной ИФНС России по городу Сергиев Посад. Налоговая задолженность «Хотьковского автомоста» составила 206 млн руб. Предприятие зарегистрировано в Московской области и с 1993 года ведет деятельность в сфере строительства автомобильных дорог. В 2025 году выручка компании, по данным сервиса Rusprofile, составила 9,5 млрд руб., чистый убыток — 5,6 млрд руб.

Лолита Белова