В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена ЛЭП

Над Ростовской областью в течение ночи сбили около 50 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет, но несколько зданий получили повреждения. В Мясниковском районе повреждена линия электропередач, обесточены 30 частных домов.

Атаку дронов отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае, а также в 16 районах области. В Неклиновском районе повреждены остекление и кровля в частных домах, а также несколько машин. В Каменском районе повреждено остекление в двух квартирах. В Аксайском районе из-за падения БПЛА поврежден 18-й этаж строящегося дома.

«Экстренные службы работают на местах происшествий. После завершения их работы сотрудники администраций приступят к оценке ущерба для выделения помощи жителям»,— уточнил господин Слюсарь.