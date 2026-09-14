В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена ЛЭП
Слюсарь: силы ПВО сбили над Ростовской областью 50 БПЛА
Над Ростовской областью в течение ночи сбили около 50 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет, но несколько зданий получили повреждения. В Мясниковском районе повреждена линия электропередач, обесточены 30 частных домов.
Атаку дронов отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае, а также в 16 районах области. В Неклиновском районе повреждены остекление и кровля в частных домах, а также несколько машин. В Каменском районе повреждено остекление в двух квартирах. В Аксайском районе из-за падения БПЛА поврежден 18-й этаж строящегося дома.
«Экстренные службы работают на местах происшествий. После завершения их работы сотрудники администраций приступят к оценке ущерба для выделения помощи жителям»,— уточнил господин Слюсарь.
Для энергосистемы такая атака означает, что даже перехват дронов не исключает ущерба: обломки сбитых БПЛА могут повреждать линии электропередачи и подстанции. В марте 2026 года после повреждения ЛЭП в поселке Чертково электроснабжение частных домов восстановили за 1,5 часа, то есть локальный сбой может быть устранен быстро, если не затронут более крупный узел сети.
Масштаб последствий при этом бывает разным. В июле 2025 года падение БПЛА нарушило подачу электроэнергии частным домам в хуторе Чукаринском, а в октябре того же года повреждение трансформаторной подстанции в хуторе Недвиговка оставило без света около 3 тыс. жителей; одновременно в регионе пострадали жилые дома, здание частного медцентра, торговые павильоны и автомобили.