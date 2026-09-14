Женщина и ее дочь пострадали при атаке дрона в Белгородской области

В Шебекино Белгородской области дрон ударил по коммерческому объекту. Ранены два человека — женщина и ее 13-летняя дочь. На предприятии повреждено оборудование.

«С акубаротравмами они обратились в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали им медицинскую помощь, дальнейшее лечение пациенты продолжат амбулаторно»,— указано в сообщении оперативного штаба Белгородской области.

Из-за детонации беспилотников в Шебекино также повреждены несколько автомобилей. Город также подвергся нескольким атакам FPV-дронов — загорелись частный дом и автомобиль. В селе Маломихайловка Шебекинского округа повреждены линия электропередачи, два частных дома и автомобиль.