Женщина и ее дочь пострадали при атаке дрона в Белгородской области
В Шебекино Белгородской области дрон ударил по коммерческому объекту. Ранены два человека — женщина и ее 13-летняя дочь. На предприятии повреждено оборудование.
«С акубаротравмами они обратились в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали им медицинскую помощь, дальнейшее лечение пациенты продолжат амбулаторно»,— указано в сообщении оперативного штаба Белгородской области.
Из-за детонации беспилотников в Шебекино также повреждены несколько автомобилей. Город также подвергся нескольким атакам FPV-дронов — загорелись частный дом и автомобиль. В селе Маломихайловка Шебекинского округа повреждены линия электропередачи, два частных дома и автомобиль.
Для Шебекинского округа удар по коммерческому объекту означает риск ущерба не только для предприятия, но и для связанной с ним инфраструктуры. В ноябре 2025 года в селе Зиборовка дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта, повредив два помещения и два транспортных средства.
В мае 2024 года в приграничных районах Белгородской области под удары дронов попадали жилые дома, коммерческие объекты, школа и фельдшерско-акушерские пункты; повреждения также получали объекты связи, линии электро- и газоснабжения. Это показывает, что последствия атак распространяются на гражданскую и коммунальную инфраструктуру, а не ограничиваются местом непосредственного попадания.
Защита от беспилотников не гарантирует сохранности объектов даже при подавлении дрона: в мае 2025 года в селе Мешковое после подавления беспилотника радиоэлектронной борьбой взрывная волна повредила линию электропередачи. Таким образом, отдельный риск создают не только попадание или детонация, но и воздействие взрыва на расположенные рядом сети и сооружения.