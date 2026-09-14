Мощам святителя Спиридона поклонились более 81 тыс. человек в Екатеринбурге

Христианской святыне, деснице святителя Спиридона Тримифунтского за три дня ее пребывания в Екатеринбурге поклонились 81,6 тыс. человек, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбург мощи доставили вечером 11 сентября из Челябинска — святыня находилась в городе до 13 сентября. В воскресенье ее отправили дальше по стране. «Екатеринбург с радостью встретил и с благодарностью проводил святые мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Благословение Божие городу Владимиру»,— сказал накануне в Telegram митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Как Екатеринбург встретил ковчег — в материале «Мощи для помощи»

Ирина Пичурина