Иран и страны Персидского залива обсудят судоходство в Ормузском проливе
Министры иностранных дел арабских стран Персидского залива намерены провести встречу со своим иранским коллегой. Встреча запланирована в рамках усилий Омана и Ирана по обеспечению поддержки временного соглашения о регулировании судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Financial Times.
Переговоры, инициатором которых стал Оман, станут первой встречей государств—членов Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива и Ирана на таком высоком уровне со времени начала войны в феврале этого года. Как отмечает газета, встреча запланирована на 14 сентября и должна пройти в оманском городе Салах. По данным источников газеты, окончательные параметры встречи пока еще не согласованы, но некоторые страны уже дали согласие на участие в ней.
Как уже сообщал “Ъ”, в конце августа Иран и Оман объявили о достижении договоренности о временном порядке прохода судов через Ормузский пролив. Соглашение предполагает создание судоходного коридора через пролив и совместное его разминирование. При этом эксперты предупреждают, что полное восстановление судоходства в проливе возможно лишь после заключения мирного соглашения между Ираном и США.
Как отметили собеседники газеты, встреча, кроме прочего, должна продемонстрировать желание государств—участниц совета (в него входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман) снизить градус напряженности в отношениях с Ираном.
Последний раз министры иностранных дел Ирана и стран совета встречались в Дохе в октябре 2024 года.
Временный порядок, о котором пойдет речь на встрече, устроен так: суда будут входить в Ормузский пролив через иранские воды и выходить преимущественно через оманские. Сначала Иран планирует направлять по этому пути собственные суда, в том числе нефтяные танкеры, чтобы убедиться в отсутствии мин, и только после этого пролив откроется для остальных судов.
При этом договоренность пока не означает автоматического возвращения к обычному судоходству: по сообщениям СМИ, главе МИД Ирана Аббасу Аракчи еще предстоит получить одобрение верховного лидера и Высшего совета национальной безопасности, а на одном из этапов проект соглашения могут торпедировать сторонники жесткой линии, настаивающие на полном контроле над проливом.