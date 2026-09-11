Иран и страны Персидского залива обсудят судоходство в Ормузском проливе

Министры иностранных дел арабских стран Персидского залива намерены провести встречу со своим иранским коллегой. Встреча запланирована в рамках усилий Омана и Ирана по обеспечению поддержки временного соглашения о регулировании судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Financial Times.

Переговоры, инициатором которых стал Оман, станут первой встречей государств—членов Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива и Ирана на таком высоком уровне со времени начала войны в феврале этого года. Как отмечает газета, встреча запланирована на 14 сентября и должна пройти в оманском городе Салах. По данным источников газеты, окончательные параметры встречи пока еще не согласованы, но некоторые страны уже дали согласие на участие в ней.

Как уже сообщал “Ъ”, в конце августа Иран и Оман объявили о достижении договоренности о временном порядке прохода судов через Ормузский пролив. Соглашение предполагает создание судоходного коридора через пролив и совместное его разминирование. При этом эксперты предупреждают, что полное восстановление судоходства в проливе возможно лишь после заключения мирного соглашения между Ираном и США.

Как отметили собеседники газеты, встреча, кроме прочего, должна продемонстрировать желание государств—участниц совета (в него входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман) снизить градус напряженности в отношениях с Ираном.

Последний раз министры иностранных дел Ирана и стран совета встречались в Дохе в октябре 2024 года.

Андрей Келекеев