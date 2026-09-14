Трамп: глава ЦРУ вовлечен во все аспекты переговоров по Украине
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэткфлифф вовлечен во все аспекты переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, сообщил президент США Дональд Трамп.
«Рэтклифф проделывает отличную работу. Он вовлечен во все»,— ответил господин Трамп на вопрос о том, будет ли глава ЦРУ играть более весомую роль в переговорах. Президент США добавил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отлично справляются с задачами переговорщиков.
25 августа Джон Рэткфлифф посетил Москву, где встретился с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. The New York Times со ссылкой на источники писала, что глава ЦРУ также проводил переговоры с директором ФСБ Александром Бортниковым. По информации газеты, господин Рэтклифф призывал власти России вступить в серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине.
9 сентября Financial Times сообщила, что Джон Рэткфлифф может получить более заметную роль в переговорах. В ЦРУ публикацию назвали недостоверной.
Участие Джона Рэтклиффа означает подключение к переговорам отдельного канала по линии разведок: по данным Financial Times, глава ЦРУ намерен поддерживать контакты с сотрудниками украинской и российской разведок через прямой канал связи между спецслужбами и уведомил об этом европейских коллег. Подключение руководителей спецслужб рассматривалось как способ перезапустить мирный процесс, зашедший в тупик.
У этого канала уже обозначился практический результат: по данным Axios, Рэтклифф предлагал провести трехстороннюю встречу президентов США, Украины и России; пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что такая встреча возможна, но только для «фиксации договоренностей». При этом окончательная конфигурация переговорной команды, по информации источников, пока не определена, а Стив Уиткофф в любом случае сохранит пост спецпосланника по миротворческим миссиям.