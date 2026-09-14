Трамп: глава ЦРУ вовлечен во все аспекты переговоров по Украине

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэткфлифф вовлечен во все аспекты переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Рэтклифф проделывает отличную работу. Он вовлечен во все»,— ответил господин Трамп на вопрос о том, будет ли глава ЦРУ играть более весомую роль в переговорах. Президент США добавил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отлично справляются с задачами переговорщиков.

25 августа Джон Рэткфлифф посетил Москву, где встретился с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. The New York Times со ссылкой на источники писала, что глава ЦРУ также проводил переговоры с директором ФСБ Александром Бортниковым. По информации газеты, господин Рэтклифф призывал власти России вступить в серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине.

9 сентября Financial Times сообщила, что Джон Рэткфлифф может получить более заметную роль в переговорах. В ЦРУ публикацию назвали недостоверной.