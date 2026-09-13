Аракчи: соглашение Ирана и Омана не означает открытия Ормузского пролива

Достижение Ираном соглашения с Оманом по маршруту движения через Ормузский пролив не означает его автоматического открытия для навигации. Об этом заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи в интервью катарской газете «Аль-Араби аль-Джадид».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Соглашение между Ираном и Оманом фактически определяет рамки и порядок осуществления морской навигации, если условия позволят вновь открыть пролив»,— сказал господин Аракчи. Документ определит детали и параметры новых маршрутов входа и выхода через Ормузский пролив, отметил министр.

Аббас Аракчи подчеркнул, что для повторного открытия Ормузского пролива Иран требует возвращения США к своим обязательствам, зафиксированным в июньском меморандуме о взаимопонимании. «Если США будут выполнять свои обязательства, то разработанная Ираном и Оманом схема движения судов может стать основой для возвращения к нормальному морскому судоходству»,— добавил глава иранского МИДа.

Встреча глав МИД стран Персидского залива и их иранского коллеги запланирована на 14 сентября. На ней стороны обсудят проект соглашения Омана и Ирана по обеспечению поддержки временного соглашения о регулировании судоходства в Ормузском проливе.