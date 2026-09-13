Аракчи: соглашение Ирана и Омана не означает открытия Ормузского пролива
Достижение Ираном соглашения с Оманом по маршруту движения через Ормузский пролив не означает его автоматического открытия для навигации. Об этом заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи в интервью катарской газете «Аль-Араби аль-Джадид».
Аббас Аракчи
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
«Соглашение между Ираном и Оманом фактически определяет рамки и порядок осуществления морской навигации, если условия позволят вновь открыть пролив»,— сказал господин Аракчи. Документ определит детали и параметры новых маршрутов входа и выхода через Ормузский пролив, отметил министр.
Аббас Аракчи подчеркнул, что для повторного открытия Ормузского пролива Иран требует возвращения США к своим обязательствам, зафиксированным в июньском меморандуме о взаимопонимании. «Если США будут выполнять свои обязательства, то разработанная Ираном и Оманом схема движения судов может стать основой для возвращения к нормальному морскому судоходству»,— добавил глава иранского МИДа.
Встреча глав МИД стран Персидского залива и их иранского коллеги запланирована на 14 сентября. На ней стороны обсудят проект соглашения Омана и Ирана по обеспечению поддержки временного соглашения о регулировании судоходства в Ормузском проливе.
Соглашение задает не разрешение на судоходство, а режим движения на случай возобновления навигации. По договоренности, о которой сообщалось 12 сентября 2026 года, вход судов в Персидский залив должен проходить через территориальные воды Ирана, а выход — частично через иранские воды; поэтому документ сам по себе не означает полноценного открытия Ормузского пролива.
Практическое применение схемы Иран связывает с одобрением США условий для возобновления судоходства. 8 августа 2026 года среди них назывались прекращение угроз и войны против Ирана и его союзников, снятие морской блокады и санкций, размораживание иранских активов и компенсация ущерба; 12 сентября сообщалось, что через посредников США были переданы уже семь условий. Реализации проекта также могут препятствовать сторонники жесткой линии в Иране, выступающие за сохранение полного контроля над проливом.