Reuters: авария на саудовском нефтепроводе сократит мировые поставки на 4%
Если в ближайшие несколько дней Саудовская Аравия не восстановит работу нефтепровода «Восток — Запад», у королевства закончатся запасы нефти на экспорт. В результате мировые поставки могут снизиться на 4%, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников агентства, ремонт трубопровода может занять пять или шесть недель. Другой источник при этом отмечает, что ремонт можно завершить быстрее, а транзит нефти начать еще до окончания ремонтных работ.
Саудовская Аравия использовала «Восток — Запад» для транзита примерно 4 млн баррелей нефти в сутки в порт Янбу на Красном море. Три собеседника Reuters на нефтяном рынке сообщили, что запасов в порту для поддержания экспорта осталось примерно на пять-семь дней. Четвертый источник отметил, что у королевства есть запасы в египетских портах Айн-Сухна на Красном море и Сиди-Керир на Средиземном море.
Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток — Запад» 11 сентября. Накануне беспилотники, запущенные с территории Ирака, нанесли удар по участку трубопровода в районе Медины и Эр-Рияда. CNN писал, что повреждено не менее двух насосных станций. Саудовская Аравия использует «Восток — Запад» как альтернативу маршруту через заблокированный Ормузский пролив.
Нефтепровод «Восток—Запад» — это не просто внутренняя транспортная линия, а сухопутный обход Ормузского пролива: он соединяет нефтяной центр Абкайк с портом Янбу на Красном море. Поэтому масштаб перебоя определяется одновременно возможностями самой трубы и тем, сколько нефти способен принять и отгрузить Янбу: после закрытия Ормуза через этот порт уже направляли до 5 млн баррелей в сутки, а мощность нефтепровода оценивалась в 5 млн баррелей в сутки.
Быстрой полной замены этому маршруту нет. Красное море остается альтернативным направлением, но угроза перебоев в районе Баб-эль-Мандебского пролива способна ограничить экспорт и сделать поставки более долгими и дорогими; строительство новых обходных трубопроводов потребовало бы значительных затрат, политических договоренностей и нескольких лет. Поэтому возобновление прокачки до окончания ремонта может смягчить дефицит, но устойчивость поставок зависит от восстановления именно этого сухопутного коридора.