Reuters: авария на саудовском нефтепроводе сократит мировые поставки на 4%

Если в ближайшие несколько дней Саудовская Аравия не восстановит работу нефтепровода «Восток — Запад», у королевства закончатся запасы нефти на экспорт. В результате мировые поставки могут снизиться на 4%, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, ремонт трубопровода может занять пять или шесть недель. Другой источник при этом отмечает, что ремонт можно завершить быстрее, а транзит нефти начать еще до окончания ремонтных работ.

Саудовская Аравия использовала «Восток — Запад» для транзита примерно 4 млн баррелей нефти в сутки в порт Янбу на Красном море. Три собеседника Reuters на нефтяном рынке сообщили, что запасов в порту для поддержания экспорта осталось примерно на пять-семь дней. Четвертый источник отметил, что у королевства есть запасы в египетских портах Айн-Сухна на Красном море и Сиди-Керир на Средиземном море.

Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток — Запад» 11 сентября. Накануне беспилотники, запущенные с территории Ирака, нанесли удар по участку трубопровода в районе Медины и Эр-Рияда. CNN писал, что повреждено не менее двух насосных станций. Саудовская Аравия использует «Восток — Запад» как альтернативу маршруту через заблокированный Ормузский пролив.