Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток — Запад»
Ключевой нефтепровод Саудовской Аравии «Восток — Запад» временно приостановил работу в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба Минэнерго королевства. Ведомство также подтвердило, что участок нефтепровода в районе Медины и Эр-Рияда был атакован утром 10 сентября.
Пострадали несколько человек. Аварийные бригады оперативно приняли меры безопасности вскоре после атак. Подробности появятся позднее, заверили в ведомстве.
Нефтепровод «Восток — Запад» позволяет Саудовской Аравии экспортировать ту нефть, которую королевство не может транспортировать через Ормузский пролив, заблокированный из-за конфликта Ирана и США. CNN накануне писал, что снаряд повредил не менее двух насосных станций. Спутниковые снимки NASA также указывали на масштабные возгорания в районе нефтепровода.
Кто нанес удар по нефтепроводу, неизвестно. Собеседники CNN предполагали, что за атакой могут стоять связанные с Ираном иракские группировки.
Нефтепровод «Восток — Запад» дает Саудовской Аравии возможность направлять нефть от района Персидского залива к терминалу Янбу на Красном море, минуя Ормузский пролив. По данным на март 2026 года, по нему проходило до 7 млн баррелей в сутки: около 2 млн предназначались для саудовских НПЗ, а экспорт сырой нефти через Янбу достигал 5 млн баррелей в сутки. Поэтому приостановка работы лишает королевство значительной части альтернативной экспортной мощности, но не означает автоматической остановки всего нефтяного экспорта.
Этот маршрут не является полноценной заменой Ормузскому проливу: суммарная мощность действующих обходных нефтепроводов Саудовской Аравии и ОАЭ оценивалась примерно в 6,5 млн баррелей в сутки, и эксперты отмечали, что ее недостаточно для полного удовлетворения спроса. Кроме того, нефть после Янбу должна доставляться морем через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив: угрозы судоходству уже заставляли танкеры менять маршруты, повышая риск задержек и логистических заторов.