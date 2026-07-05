Из «молдавской схемы» исчезло важное звено

Как стало известно “Ъ”, защита бывшего собственника банка «Балтика» Олега Власова намерена добиться пересмотра его уголовного дела о выводе средств из России по «молдавской схеме», известной также как «ландромат». Олег Власов считался одним из ее ключевых участников и был осужден на 17 лет. Адвокат банкира считает, что материалы разных уголовных дел о «ландромате» противоречат друг другу, и дошел уже до Верховного суда. Сам же Олег Власов сейчас находится под судом по другому делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Адвокат Олега Власова Олег Кочиев направил на днях жалобу в Верховный суд РФ. Он добивается от прокуратуры возобновления производства по делу о «ландромате» для последующего проведения нового расследования.

Как уже рассказывал “Ъ”, в феврале 2023 года Преображенский райсуд столицы признал Олега Власова виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества (ОПС) с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и проведении валютных операций по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и приговорил к 17 годам колонии. По версии обвинения, с июня 2013 года по апрель 2014 года Олег Власов, действуя в составе ОПС, переводил деньги со счетов подконтрольной ему «Балтики» за границу по «молдавской схеме». Ее суть сводилась к списанию средств с зарубежных счетов российских компаний под предлогом исполнения решений молдавских судов, при этом деньги перечислялись через кишиневский Моldindconbank иностранным юридическим лицам, подконтрольным злоумышленникам. Всего через «Балтику» таким образом было выведено, а затем отмыто более 46 млрд руб. (на тот момент — около $1,3 млрд) из 126 млрд руб., прошедших через схему в целом.

В июне 2025 года адвокат осужденного Олега Власова обратился в надзорный орган с ходатайством о пересмотре решения суда по уголовному делу ввиду новых обстоятельств. Защитник считает, что ст. 193.1 УК РФ его клиенту была вменена в вину неправомерно.

Как указывает адвокат Кочиев, в деле Олега Власова говорится, что он предоставлял «кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов». Согласно материалам дела банкира Власова, агентом валютного контроля являлся Moldindconbank. При этом, указывает адвокат, в решениях Тверского суда и апелляционной инстанции по делу о «молдавской схеме», фигурантами которого являются молдавский политический деятель и олигарх Владимир Плахотнюк, а также фактический владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, установлено, что Moldindconbank агентом валютного контроля не был. Это же сообщил и ЦБ РФ в ответ на адвокатские запросы. Дело в том, что в данном случае проверять соблюдение валютного законодательства по закону может только банк, находящийся в российской юрисдикции.

Таким образом, говорится в жалобе защиты, в деле фактически отсутствует банк—агент валютного контроля, наличие которого необходимо, чтобы квалифицировать действия Олега Власова по ст. 193.1 УК РФ. А в таком случае, отмечает адвокат Кочиев, бывшему главе «Балтики» нельзя вменить в вину и участие в ОПС, так как становиться неясна его роль в преступлении.

Защита просила прокуратуру возбудить надзорное производство по делу с целью последующего направления материалов следственному департаменту МВД для расследования новых обстоятельств. Добиться своего защитнику пока не удалось, теперь этот вопрос решит Верховный суд.

К различным срокам были приговорены уже около десятка руководителей и участников ОПС, причастных к выводу средств через Молдавию. У осужденных были конфискованы объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, общей стоимостью 1,4 млрд руб., различные транспортные средства и более $3,1 млн. Организаторами преступного сообщества следственный департамент МВД считает Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона, которые числятся в розыске.

Тем временем в Басманном суде рассматривается второе уголовное дело Олега Власова. На этот раз Следственный комитет РФ считает его организатором хищения почти 1 млрд руб. в Промрегионбанке. Согласно версии обвинения, Олег Власов и его сообщники накануне банкротства финансового учреждения выводили через подконтрольные фирмы имущество банка под видом его продажи или аренды, а деньги похищались путем приобретения неликвидных ипотечных сертификатов.

Ефим Брянцев