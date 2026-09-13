СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Татарстан
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников «на гражданские объекты в Республике Татарстан». Мэр Нижнекамска Радимир Беляев сообщал, что в городе погибли два человека, шесть пострадали. На одном из предприятий начался пожар.
Дело расследуется по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).
Минобороны РФ сообщило, что всего за ночь средства ПВО уничтожили 389 беспилотников над российскими регионами.
Возбуждение дела по статье 205 УК РФ означает, что атака расследуется как террористический акт, а не как обычное преступление; расследование поручено центральному аппарату Следственного комитета России, что подчеркивает уровень дела.
В самом Татарстане атака имела организационные последствия. Глава республики Рустам Минниханов подписал указ о мерах помощи пострадавшим и семьям погибших, а 10 августа 2026 года в регионе объявлено днем траура.
Кабинет министров Татарстана утвердил суммы единовременной помощи: членам семей погибших — по 2 млн руб., при тяжком или среднем вреде здоровью — по 600 тыс. руб., при легком — по 300 тыс. руб. За утраченное имущество предусмотрены компенсации от 78 тыс. до 156 тыс. руб.