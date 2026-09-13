Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Татарстан

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников «на гражданские объекты в Республике Татарстан». Мэр Нижнекамска Радимир Беляев сообщал, что в городе погибли два человека, шесть пострадали. На одном из предприятий начался пожар.

Дело расследуется по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

Минобороны РФ сообщило, что всего за ночь средства ПВО уничтожили 389 беспилотников над российскими регионами.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Возбуждение дела по статье 205 УК РФ означает, что атака расследуется как террористический акт, а не как обычное преступление; расследование поручено центральному аппарату Следственного комитета России, что подчеркивает уровень дела.

В самом Татарстане атака имела организационные последствия. Глава республики Рустам Минниханов подписал указ о мерах помощи пострадавшим и семьям погибших, а 10 августа 2026 года в регионе объявлено днем траура.

Кабинет министров Татарстана утвердил суммы единовременной помощи: членам семей погибших — по 2 млн руб., при тяжком или среднем вреде здоровью — по 600 тыс. руб., при легком — по 300 тыс. руб. За утраченное имущество предусмотрены компенсации от 78 тыс. до 156 тыс. руб.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд