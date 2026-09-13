СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Татарстан

Составлено ИИ-Ассистентъ

Возбуждение дела по статье 205 УК РФ означает, что атака расследуется как террористический акт, а не как обычное преступление; расследование поручено центральному аппарату Следственного комитета России, что подчеркивает уровень дела.

В самом Татарстане атака имела организационные последствия. Глава республики Рустам Минниханов подписал указ о мерах помощи пострадавшим и семьям погибших, а 10 августа 2026 года в регионе объявлено днем траура.

Кабинет министров Татарстана утвердил суммы единовременной помощи: членам семей погибших — по 2 млн руб., при тяжком или среднем вреде здоровью — по 600 тыс. руб., при легком — по 300 тыс. руб. За утраченное имущество предусмотрены компенсации от 78 тыс. до 156 тыс. руб.