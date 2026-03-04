Что известно о российском газовозе «Арктик Метагаз»

3 марта в Средиземном море ВСУ с помощью безэкипажных катеров атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз», подтвердил Минтранс РФ. Что известно об этом судне — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газовоз «Арктик Метагаз»

Фото: Maritime Optima Газовоз «Арктик Метагаз»

Фото: Maritime Optima

«Арктик Метагаз» (Arctic Metagaz, IMO 9243148) — танкер для перевозки сжиженного природного газа (LNG tanker). Построен в 2003 году в Южной Корее на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering под названием Berge Everet, изначально принадлежал норвежской компании Bergesen. Название «Арктик Метагаз» присвоено судну в 2025 году, после перехода под российский флаг. До этого оно более 20 лет ходило под флагами Норвегии, Сингапура, Либерии и Палау.

Порт приписки судна — Сочи. Занималось перевозкой СПГ с российского проекта «Арктик СПГ-2» (ЯНАО) на китайский терминал в Бэйхае. Включено в санкционные списки США, Великобритании и ЕС, СМИ называли его частью российского «теневого флота». По данным на 2025 год, владельцем судна значилась индийская компания Ocean Speedstar Solutions OPC Private Limited.

Судно спроектировано для работы в условиях низких температур Арктики, включая маршруты Северного морского пути.

Основные технические характеристики:

Длина: 277 м

Ширина: 43 м

Валовая вместимость (GT): 93 844 т

Дедвейт (DWT): 77 551 т

Грузовместимость: 138 028 куб. м

Мощность двигателя: 26 985 кВт (Kawasaki UA-400).

Информационный центр “Ъ”