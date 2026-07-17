МИД России: Украина пытается создать второй фронт против России в Африке
Замглавы МИД России Георгий Борисенко сказал, что украинские войска присутствуют сразу в нескольких странах Африки и пытаются создать там второй фронт против России.
«Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России. В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы»,— сказал господин Борисенко ТАСС.
Замминистра добавил, что речь также идет и о Ливии. Там, по его словам, украинские инструкторы применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз», который был поврежден в начале марта.
В Мали, Нигере, Буркина-Фасо, ЦАР, Экваториальной Гвинее и Ливии присутствует «Африканский корпус» — российское военизированное формирование. Оно создано в конце 2023 года и входит в структуру Минобороны России.
Заявления о попытках Украины создать «второй фронт» в Африке стали звучать от российских официальных лиц с июля 2024 года, когда о такой перспективе заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Посол РФ в Мали и Нигере Игорь Громыко высказывал мнение, что Украина предприняла эти действия из-за невозможности победить Россию на поле боя. В ответ на это Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной. Украинские власти, со своей стороны, отвергают обвинения в поддержке международного терроризма. Киев обвинил Мали в поспешности при разрыве дипотношений.
По сведениям The Times, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов планировал атаки на ЧВК «Вагнер» в Мали с 2023 года. Также, по данным Le Monde, украинские власти обучали повстанцев-туарегов управлению дронами. Есть данные, что украинские спецслужбы используют дипломатические каналы для тайной переброски военной техники и инструкторов террористическим группировкам в Африке, в том числе через посольство в Мавритании. Отмечается, что такие действия Украины направлены на создание новых очагов нестабильности и оказывают давление на те страны Африки, которые заявили о независимости от Запада.