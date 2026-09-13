«По делам творческим гораздо сложнее взять Екатеринбург»
Худрук Коляда-театра Олег Ягодин рассказал о создании образов и миров
В рамках выставочного проекта «Динамика эпохи: выставка к 150-летию Союза театральных деятелей» в одном из залов МВЦ «Дом ПоклевскихКозелл» в Екатеринбурге прошла творческая встреча с заслуженным артистом РФ Олегом Ягодиным, недавно ставшим художественным руководителем Коляда-театра. О его работе в кино и театре, о любви к Уралу послушала София Паникова.
Творческая встреча с заслуженным артистом РФ Олегом Ягодиным
Фото: София Паникова
Олег Ягодин — российский актер театра и кино, музыкант и фронтмен группы «Курара». Он снимался в фильмах «Братство», «Орда», в сериале «Метод», выступал на сцене МХТ им. Чехова в качестве приглашенного артиста. После ухода из жизни в марте Николая Коляды он стал художественным руководителем Коляда-театра.
Встреча началась с поздравлений: 6 сентября Олег Ягодин отметил свое 50-летие. Он признался, что возрастной рубеж никак им не ощущается. Говоря о новом статусе художественного руководителя, он отметил, что этот год — прежде всего год, когда умер Николай Коляда.
По словам господина Ягодина, он не задавал себе вопросов о том, как будет жить дальше: «Все произошло очень резко, очень быстро. Только в отпуске мы поняли, что действительно смертельно стало не хватать Николая Владимировича».
О принципиальной разнице между актерской и руководящей работой Олег Ягодин говорил отдельно. На его взгляд, артист живет «беззаботно», чего не скажешь о художественном руководителе: «Как бы много он ни играл, какие бы ни были сильные роли, это не сравнить с обязанностью того же самого руководителя. Если раньше я создавал образы, у меня была ответственность за роль, то теперь я создаю целые миры. Я не говорю себе, что "я художественный руководитель", у меня это не умещается в голове»,— рассказал господин Ягодин.
Он провел параллель между Екатеринбургом и Москвой, отметив разницу в характере двух городов. По его словам, Москва — «сентиментальна» и «доверчива»: «По делам творческим гораздо сложнее взять Екатеринбург. Сначала он прислушивается, он не в восторге. Надо раскачать, чтобы он вставал, хлопал, кричал: "Браво!". Для этого нужно время». Кроме того, уральскую столицу артист называет городом «собранности» в противовес «расхлябанному» Петербургу. Эта сдержанность, по мнению Ягодина, не недостаток, а особенность, которая не дает расслабиться.
«Мой мир — Урал. Чем хорош Екатеринбург? Он неудобный, он не для отдыха. Именно поэтому огромное желание работать»,— подчеркнул он.
Творческая встреча с заслуженным артистом РФ Олегом Ягодиным
Фото: София Паникова
Олег Ягодин признался, что к съемкам в кино относится прохладно. «Кино — дело серьезное. Ради трехсекундного кадра там вертолеты летают, краны ходят»,— сказал артист. По его словам, театр для него — живое искусство, где все решается здесь и сейчас, а кино — слишком техничная и дробная работа.
Говоря о счастье актера, господин Ягодин подчеркнул, что оно заключается в свободе и правде: «Ничего не надо никому играть, надо быть честным, и все. Самое сложное и самое простое в этой жизни». При этом театральная публика, по его мнению, снисходительнее: «Театральная публика всегда вежливая. Она простит, она может как-то выручить актера».
А вот в рок-н-ролле, куда артист погружен как лидер «Курары», все иначе. «Там ничего не помогает, там летят банки пивные. Там не спрячешься вообще, если тебе не верят»,— пояснил он.