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«По делам творческим гораздо сложнее взять Екатеринбург»

Худрук Коляда-театра Олег Ягодин рассказал о создании образов и миров

В рамках выставочного проекта «Динамика эпохи: выставка к 150-летию Союза театральных деятелей» в одном из залов МВЦ «Дом ПоклевскихКозелл» в Екатеринбурге прошла творческая встреча с заслуженным артистом РФ Олегом Ягодиным, недавно ставшим художественным руководителем Коляда-театра. О его работе в кино и театре, о любви к Уралу послушала София Паникова.

Творческая встреча с заслуженным артистом РФ Олегом Ягодиным

Творческая встреча с заслуженным артистом РФ Олегом Ягодиным

Фото: София Паникова

Творческая встреча с заслуженным артистом РФ Олегом Ягодиным

Фото: София Паникова

Олег Ягодин — российский актер театра и кино, музыкант и фронтмен группы «Курара». Он снимался в фильмах «Братство», «Орда», в сериале «Метод», выступал на сцене МХТ им. Чехова в качестве приглашенного артиста. После ухода из жизни в марте Николая Коляды он стал художественным руководителем Коляда-театра.

Встреча началась с поздравлений: 6 сентября Олег Ягодин отметил свое 50-летие. Он признался, что возрастной рубеж никак им не ощущается. Говоря о новом статусе художественного руководителя, он отметил, что этот год — прежде всего год, когда умер Николай Коляда.

По словам господина Ягодина, он не задавал себе вопросов о том, как будет жить дальше: «Все произошло очень резко, очень быстро. Только в отпуске мы поняли, что действительно смертельно стало не хватать Николая Владимировича».


О принципиальной разнице между актерской и руководящей работой Олег Ягодин говорил отдельно. На его взгляд, артист живет «беззаботно», чего не скажешь о художественном руководителе: «Как бы много он ни играл, какие бы ни были сильные роли, это не сравнить с обязанностью того же самого руководителя. Если раньше я создавал образы, у меня была ответственность за роль, то теперь я создаю целые миры. Я не говорю себе, что "я художественный руководитель", у меня это не умещается в голове»,— рассказал господин Ягодин.

Он провел параллель между Екатеринбургом и Москвой, отметив разницу в характере двух городов. По его словам, Москва — «сентиментальна» и «доверчива»: «По делам творческим гораздо сложнее взять Екатеринбург. Сначала он прислушивается, он не в восторге. Надо раскачать, чтобы он вставал, хлопал, кричал: "Браво!". Для этого нужно время». Кроме того, уральскую столицу артист называет городом «собранности» в противовес «расхлябанному» Петербургу. Эта сдержанность, по мнению Ягодина, не недостаток, а особенность, которая не дает расслабиться.

«Мой мир — Урал. Чем хорош Екатеринбург? Он неудобный, он не для отдыха. Именно поэтому огромное желание работать»,— подчеркнул он.


Творческая встреча с заслуженным артистом РФ Олегом Ягодиным

Творческая встреча с заслуженным артистом РФ Олегом Ягодиным

Фото: София Паникова

Творческая встреча с заслуженным артистом РФ Олегом Ягодиным

Фото: София Паникова

Олег Ягодин признался, что к съемкам в кино относится прохладно. «Кино — дело серьезное. Ради трехсекундного кадра там вертолеты летают, краны ходят»,— сказал артист. По его словам, театр для него — живое искусство, где все решается здесь и сейчас, а кино — слишком техничная и дробная работа.

Говоря о счастье актера, господин Ягодин подчеркнул, что оно заключается в свободе и правде: «Ничего не надо никому играть, надо быть честным, и все. Самое сложное и самое простое в этой жизни». При этом театральная публика, по его мнению, снисходительнее: «Театральная публика всегда вежливая. Она простит, она может как-то выручить актера».

А вот в рок-н-ролле, куда артист погружен как лидер «Курары», все иначе. «Там ничего не помогает, там летят банки пивные. Там не спрячешься вообще, если тебе не верят»,— пояснил он.

София Паникова

Фотогалерея

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Олег Ягодин окончил Екатеринбургский государственный театральный институт (курс н.а. РФ А. Петрова)

Олег Ягодин окончил Екатеринбургский государственный театральный институт (курс н.а. РФ А. Петрова)

Фото: Марина Молдавская

Играл в Екатеринбургском театре юного зрителя и Свердловском академическом театре драмы. С 2004 года актер Коляда-театра

Играл в Екатеринбургском театре юного зрителя и Свердловском академическом театре драмы. С 2004 года актер Коляда-театра

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2004 году им же была основана уральская группа &quot;Курара&quot;, известная песнями &quot;Курара Чибана&quot;, &quot;Нас двое&quot;, &quot;Екатеринбюргер&quot;, &quot;Ностальгия&quot; и другими

В 2004 году им же была основана уральская группа "Курара", известная песнями "Курара Чибана", "Нас двое", "Екатеринбюргер", "Ностальгия" и другими

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Из года в год группа &quot;Курара&quot; дает концерты в Екатеринбурге в первый день нового года — 1 января

Из года в год группа "Курара" дает концерты в Екатеринбурге в первый день нового года — 1 января

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Сам Ягодин из той екатеринбургской театральной школы, где, можно сказать, все довольно далеко от классического. Спектакль по пьесе Николая Гоголя &quot;Женитьба&quot; в постановке &quot;Коляда-театра&quot; на сцене московского театра &quot;Современник&quot;. Олег Ягодин в центре

Сам Ягодин из той екатеринбургской театральной школы, где, можно сказать, все довольно далеко от классического. Спектакль по пьесе Николая Гоголя "Женитьба" в постановке "Коляда-театра" на сцене московского театра "Современник". Олег Ягодин в центре

Фото: Андрей Махонин / Коммерсантъ  /  купить фото

Спектакль Коляда-театра &quot;Букет&quot; по пьесе Николая Коляды на сцене московского театра &quot;Современник&quot;

Спектакль Коляда-театра "Букет" по пьесе Николая Коляды на сцене московского театра "Современник"

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2024 году у Коляда-театра должны были пройти гастроли в Москве &quot;На Страстном&quot;, но их отменили. Николай Коляда тогда говорил, что его попросили или заменить Олега Ягодина во всех спектаклях, или отменить гастроли

В 2024 году у Коляда-театра должны были пройти гастроли в Москве "На Страстном", но их отменили. Николай Коляда тогда говорил, что его попросили или заменить Олега Ягодина во всех спектаклях, или отменить гастроли

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ  /  купить фото

Коляда тогда заявил: &quot;Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что — своих не бросают, понимаете? Я с Олегом работаю всю жизнь, с 1994 года. Он сыграл Ромео, Ричарда Третьего, Гамлета, Подколесина, Арбенина, Фауста – весь мировой репертуар. Да как сыграл. Никому и не снилось&quot;.

Коляда тогда заявил: "Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что — своих не бросают, понимаете? Я с Олегом работаю всю жизнь, с 1994 года. Он сыграл Ромео, Ричарда Третьего, Гамлета, Подколесина, Арбенина, Фауста – весь мировой репертуар. Да как сыграл. Никому и не снилось".

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Помимо музыки и театра, Олег Ягодин снимался в фильмах, в том числе уральского режиссера Алексея Федорченко &quot;Ангелы революции&quot;, &quot;Большие змеи Улли-Кале&quot; и других. Всего на счету артиста более 25 ролей в кино.

Помимо музыки и театра, Олег Ягодин снимался в фильмах, в том числе уральского режиссера Алексея Федорченко "Ангелы революции", "Большие змеи Улли-Кале" и других. Всего на счету артиста более 25 ролей в кино.

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ  /  купить фото

Ягодин является заслуженным артистом РФ. После смерти Николая Коляды стал художественным руководителем Коляда-театра

Ягодин является заслуженным артистом РФ. После смерти Николая Коляды стал художественным руководителем Коляда-театра

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

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Олег Ягодин окончил Екатеринбургский государственный театральный институт (курс н.а. РФ А. Петрова)

Фото: Марина Молдавская

Играл в Екатеринбургском театре юного зрителя и Свердловском академическом театре драмы. С 2004 года актер Коляда-театра

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2004 году им же была основана уральская группа "Курара", известная песнями "Курара Чибана", "Нас двое", "Екатеринбюргер", "Ностальгия" и другими

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Из года в год группа "Курара" дает концерты в Екатеринбурге в первый день нового года — 1 января

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Сам Ягодин из той екатеринбургской театральной школы, где, можно сказать, все довольно далеко от классического. Спектакль по пьесе Николая Гоголя "Женитьба" в постановке "Коляда-театра" на сцене московского театра "Современник". Олег Ягодин в центре

Фото: Андрей Махонин / Коммерсантъ  /  купить фото

Спектакль Коляда-театра "Букет" по пьесе Николая Коляды на сцене московского театра "Современник"

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2024 году у Коляда-театра должны были пройти гастроли в Москве "На Страстном", но их отменили. Николай Коляда тогда говорил, что его попросили или заменить Олега Ягодина во всех спектаклях, или отменить гастроли

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ  /  купить фото

Коляда тогда заявил: "Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что — своих не бросают, понимаете? Я с Олегом работаю всю жизнь, с 1994 года. Он сыграл Ромео, Ричарда Третьего, Гамлета, Подколесина, Арбенина, Фауста – весь мировой репертуар. Да как сыграл. Никому и не снилось".

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Помимо музыки и театра, Олег Ягодин снимался в фильмах, в том числе уральского режиссера Алексея Федорченко "Ангелы революции", "Большие змеи Улли-Кале" и других. Всего на счету артиста более 25 ролей в кино.

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ  /  купить фото

Ягодин является заслуженным артистом РФ. После смерти Николая Коляды стал художественным руководителем Коляда-театра

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

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