Дерипаска захотел обсудить «тяжелый вопрос» с главой ЦБ Набиуллиной

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что у него есть темы для обсуждения с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Так он ответил на вопрос ИС «Вести» о том, успевает ли бизнесмен «обсудить наболевшее» во время официальных встреч высшего руководства страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Очень тяжелый вопрос, в котором очень много нюансов. Тем более сейчас как раз неделя тишины, — ответил господин Дерипаска. — И никакого обсуждения, в принципе, быть не может. Хотя очень хочется это обсудить». Он не уточнил, о чем именно хочет поговорить с руководителем Центробанка.

В июле господин Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что «низкие процентные ставки» в размере 2-4% и «сознательное ослабление курса национальной валюты» ради стимулирования экспорта и привлечения инвестиций — это «простой, но проверенный путь Японии к успеху». «Что мы творим — никто не понимает…» — добавил он.

В начале года предприниматель выступил с инициативой ввести шестидневку и рабочий день «с 8 до 8». Идею раскритиковали представители бизнеса и депутаты Госдумы, в Кремле от комментариев воздержались. В марте Financial Times утверждала, что Олег Дерипаска выражал готовность отправить деньги на нужды государства и СВО.