Дерипаска предложил ввести шестидневку и рабочий день «с 8 до 8»

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневный график с 08:00 до 20:00, чтобы пройти трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями». Об этом он написал в Telegram-канале.

Дерипаска отметил, что 2026 год стал другим «для всех», не только для России. Речь, по его словам, идет не об экономическом, а о более глубоком кризисе.

«Он вызван тяжелой трансформацией... Но этот путь все равно придется пройти, и желательно как можно быстрее... Ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше»,— написал предприниматель.

Осенью 2025 года председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов допускал возможность перехода к четырехдневной рабочей неделе, но без жесткого регулирования. Министр труда Антон Котяков указывал, что на федеральном уровне такие изменения в ближайшее время не ожидаются.