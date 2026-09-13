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Патрушев: Запад услышал предупреждения Путина о захвате торговых судов

Патрушев: сопровождение российских судов кораблями ВМФ помогает защитить их

Военные корабли, сопровождающие российские торговые суда, помогают защитить их от захвата. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Николай Патрушев

Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Западные страны, по словам господина Патрушева, услышали заявление Владимира Путина, который сравнил захват российских судов с пиратством. Однако исключать повторения подобных инцидентов пока нельзя, добавил он.

«Я не думаю, что они ориентируются только на нас, они ориентируются на себя, они вырабатывают различные санкции и так далее,— указал помощник президента в интервью ИС "Вести".— То, что услышали, это так. Пока они не готовы».

Западные страны с начала года несколько раз сообщали о задержании судов, которые они относят к так называемому теневому флоту России. В июне Евросоюз разрешил задерживать иностранные танкеры, которые могут перевозить российскую нефть, в рамках операции военно-морских сил ЕС IRINI. Президент России Владимир Путин сравнивал такие операции с пиратством и предупреждал о зеркальном ответе.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сопровождение переводит защиту с борта торгового судна на военный корабль: гражданские суда не могут нести вооружения в соответствии с международным морским правом, тогда как флот может принимать меры по их защите, в том числе пообъектно или в определенной зоне и с помощью мобильных огневых групп. При этом речь не обязательно идет о постоянном конвоировании: для регулярного сопровождения, по оценке экспертов, у российских военных моряков недостаточно сил.

Задержание судов проходит по иной логике. После проверки флага в рамках морской миссии судно могут отпустить, а сведения о несоответствии флага национальной принадлежности передать властям стран ЕС, которые применяют национальное законодательство; целями абордажа назывались суда из санкционных списков, обвиняемые в перевозке российской нефти в обход установленного потолка цены. Поэтому сопровождение снижает уязвимость конкретного рейса, но не отменяет возможность последующих правовых или силовых действий: по заявлению Патрушева, если дипломатические и правовые инструменты не возымеют действия, безопасность российского судоходства готов обеспечить ВМФ.

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