Патрушев: Запад услышал предупреждения Путина о захвате торговых судов
Патрушев: сопровождение российских судов кораблями ВМФ помогает защитить их
Военные корабли, сопровождающие российские торговые суда, помогают защитить их от захвата. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.
Николай Патрушев
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Западные страны, по словам господина Патрушева, услышали заявление Владимира Путина, который сравнил захват российских судов с пиратством. Однако исключать повторения подобных инцидентов пока нельзя, добавил он.
«Я не думаю, что они ориентируются только на нас, они ориентируются на себя, они вырабатывают различные санкции и так далее,— указал помощник президента в интервью ИС "Вести".— То, что услышали, это так. Пока они не готовы».
Западные страны с начала года несколько раз сообщали о задержании судов, которые они относят к так называемому теневому флоту России. В июне Евросоюз разрешил задерживать иностранные танкеры, которые могут перевозить российскую нефть, в рамках операции военно-морских сил ЕС IRINI. Президент России Владимир Путин сравнивал такие операции с пиратством и предупреждал о зеркальном ответе.
Сопровождение переводит защиту с борта торгового судна на военный корабль: гражданские суда не могут нести вооружения в соответствии с международным морским правом, тогда как флот может принимать меры по их защите, в том числе пообъектно или в определенной зоне и с помощью мобильных огневых групп. При этом речь не обязательно идет о постоянном конвоировании: для регулярного сопровождения, по оценке экспертов, у российских военных моряков недостаточно сил.
Задержание судов проходит по иной логике. После проверки флага в рамках морской миссии судно могут отпустить, а сведения о несоответствии флага национальной принадлежности передать властям стран ЕС, которые применяют национальное законодательство; целями абордажа назывались суда из санкционных списков, обвиняемые в перевозке российской нефти в обход установленного потолка цены. Поэтому сопровождение снижает уязвимость конкретного рейса, но не отменяет возможность последующих правовых или силовых действий: по заявлению Патрушева, если дипломатические и правовые инструменты не возымеют действия, безопасность российского судоходства готов обеспечить ВМФ.