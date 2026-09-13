Патрушев: Запад услышал предупреждения Путина о захвате торговых судов

Военные корабли, сопровождающие российские торговые суда, помогают защитить их от захвата. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Западные страны, по словам господина Патрушева, услышали заявление Владимира Путина, который сравнил захват российских судов с пиратством. Однако исключать повторения подобных инцидентов пока нельзя, добавил он.

«Я не думаю, что они ориентируются только на нас, они ориентируются на себя, они вырабатывают различные санкции и так далее,— указал помощник президента в интервью ИС "Вести".— То, что услышали, это так. Пока они не готовы».

Западные страны с начала года несколько раз сообщали о задержании судов, которые они относят к так называемому теневому флоту России. В июне Евросоюз разрешил задерживать иностранные танкеры, которые могут перевозить российскую нефть, в рамках операции военно-морских сил ЕС IRINI. Президент России Владимир Путин сравнивал такие операции с пиратством и предупреждал о зеркальном ответе.