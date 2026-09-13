Матч «Нефтехимика» с «Адмиралом» начнется с минуты молчания из-за атаки БПЛА

Хоккейный матч «Нефтехимика» с «Адмиралом» в Нижнекамске откроется минутой молчания в память о погибших при утренней атаке беспилотников. Об этом сообщил генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов, передает пресс-служба клуба.

Игра начнется в 17:00 по мск. Хоккеисты и тренеры выйдут на лед в траурных повязках, развлекательная программа и музыкальное сопровождение на матче не предусмотрены.

«ХК „Нефтехимик“ выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в сообщении.

Сегодня утром Нижнекамск атаковали беспилотники. Пострадали промышленные и гражданские объекты, два человека погибли, еще 12 пострадали. На одном из предприятий произошел пожар. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Влас Северин