СК России возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Нижнекамск

Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 УК РФ (теракт) после удара беспилотников по гражданским объектам в Нижнекамском районе. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На местах происшествия работают следователи и криминалисты. В СКР заявили, что действиям украинских военнослужащих, совершивших очередную атаку на мирных граждан, будет дана уголовно-правовая оценка.

Сегодня утром Нижнекамск подвергся атаке БПЛА. Повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. Погибли два человека, еще 12 пострадали. На одном из предприятий возник пожар.

Влас Северин